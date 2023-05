Große und kleine Ausstellungen, Dauerausstellungen und Sonderausstellungen, Führungen, Exkursionen und Kurse für Erwachsene und Kinder, all das bietet das Naturkundemuseum Karlsruhe auch im Juni seinen Besuchern.

So geht es bei der Großen Sonderausstellung „von Sinnen“ um die Vielfalt der Wahrnehmung und der unterschiedlichen Sinne bei Menschen, Tieren und Pflanzen (noch bis zum 10. September 2023). Mit allen Sinnen – so nehmen Menschen, Tiere und Pflanzen ihre Umwelt wahr. Aber welche Sinne gibt es? Wie funktionieren sie? Und in welchen Lebenssituationen werden welche Sinne benötigt? Diesen Fragen geht die Ausstellung nach und liefert natürlich auch Antworten. Dazu gibt es viele Elemente zum Ausprobieren und Nachempfinden. Das Besondere daran: Die Ausstellung ist als Museumserlebnis mit allen Sinnen und für alle konzipiert. Daher bietet sie zahlreiche Hör-, Riech- und Taststationen sowie Texte in Brailleschrift (Blindenschrift) an. Zudem ist Ausstellungsarchitektur möglichst barrierefrei gehalten.

Zum 25. Mal Glanzlichter

Noch bis 25. Juni lockt die Ausstellung „Glanzlichter“ die Besucher. Schon fast traditionell werden im Museum die schönsten Naturfotos des internationalen Naturfotowettbewerbs „Glanzlichter“ mit allen Siegerfotos eines Jahrgangs gezeigt. Der Wettbewerb fand diesmal zum 25 Mal statt. Eine sehr kleine Ausstellung, die sich auf eine Vitrine beschränkt, ist die Ausstellung „ans Licht gebracht“. Da nicht alle Schätze des Museums in den Ausstellungen gezeigt werden können, kommen im vierteljährlichen Wechsel ausgewählte Objekte aus den Magazinen ans Tageslicht und werden in einer Sondervitrine präsentiert. Im Moment ist es noch bis Ende Juni die „Sponheimer Seltenheit“. Der erste Direktor des Naturalienkabinetts Carl Christian Gmelin entdeckte 1787 eine neue Pflanzenart, und zwar einen Steinbrech. Genau dieses Exemplar ist in der Sondervitrine zu sehen. Eine weitere Vitrine mit dem Titel „Einblicke“ zeigt zudem eine Vorschau für die kommende Kleine Sonderausstellung „Deutschlands Bodenschätze“ (ab 13. Juli).

„Im Lebensraum des Ziegenmelkers“ befinden sich die Teilnehmer einer Exkursion am Freitag, 2. Juni, 21 Uhr. Nach dem Ziegenmelker oder auch Nachtschwalbe genannt wird in Stutensee Friedrichstal gesucht. Treffpunkt zu der von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe durchgeführten Exkursion ist der Waldparkplatz Friedrichstaler Allee. Dauer zwei Stunden, die Teilnahme ist frei. Genau genommen dann bereits im Sommer findet am 23. Juni um 17.30 Uhr die Exkursion „Schmeck den wilden Frühling“ statt, Bei der Exkursion im Rahmen der Großen Sonderausstellung für Erwachsene mit Daniela Schneider, Wald- und Wildnispädagogin, gibt es auch eine Wildpflanzenverkostung Anmeldung bis eine Woche vor dem Termin unter 0721 133-7354 oder per Mail waldpaedagogik@fa.karlsruhe.de. Dauer circa 3 Stunden, Kosten 30 Euro.

Die Führungen im Juni beschäftigen sich mit „ Von Admiral bis Ziegenmelker - erstaunliche Namen in der Natur“ (Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr) und zweimal mit der Großen Sonderausstellung „Von Sinnen“ (18. und 25. Juni jeweils 11 Uhr), wobei bei der zweiten Führung am 25. Juni auch in Deutsche Gebärdensprache übersetzt wird. Ein Vortrag der Astronomischen Gesellschaft am 12. Juni um 20 Uhr hat das Thema „der galaktische Zirrus“.

Für Kinderkurse anmelden

Schließlich finden auch im Juni die beliebten Veranstaltungen für Kinder statt, bei denen wegen der großen Nachfrage eine Voranmeldung unbedingt nötig ist. Diese muss über die Webseite des Museums - www.smnk.de - durchgeführt werden. Die Experimente beschäftigen sich an verschieden Terminen mit „Elektrizität“ und „Magnetismus“, bei den Kinderkursen können Kinder „Käfer – einheimische Arten kennenlernen“. Beim Forscherkurs am Donnerstag 22. Juni um 15 Uhr lautet das Thema „Fossilien – eine Reise durch die Erdgeschichte“.

Info

Staatliches Museum für Naturkunde am Friedrichsplatz. Internet: www.smnk.de.

Öffnungszeiten: Di–Fr: 9.30–17 Uhr, Sa, So und Feiertage 10–18 Uhr, Mo: geschlossen.

Eintrittspreise Dauerausstellungen: Erwachsene 5 Euro, Ermäßigte 3 Euro, Kinder, Jugendliche 6–17 Jahre frei

Eintrittspreise inkl. Sonderausstellung „Von Sinnen“: Erwachsene 7 Euro, Ermäßigte 5 Euro, Kinder, Jugendliche 6–17 Jahre 2 Euro.

Freitags ab 13 Uhr freier Eintritt in die Dauerausstellungen (nicht an Feiertagen). Eintritt frei mit dem Museums-PASS-Musées.