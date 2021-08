Nach 86 Jahren ist die Schmetterlingsart „Wehrlis Gletscherspanner“ (Psodos wehrlii Vorbrodt, 1918) im Nationalpark Stilfserjoch in Südtirol wiederentdeckt worden. Das bestätigten Schmetterlingsforscher in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Naturkundemuseums Karlsruhe und der Tiroler Landesmuseen. Die Forschergruppe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, konnte den Falter mithilfe der Bergwacht an einem Berghang in 3250 Meter Höhe aufspüren. Das besondere an dieser Art ist, dass der „Wehrlis Gletscherspanner“ als einzige Schmetterlingsart der Alpen ausschließlich über der Schneegrenze lebt und sich dort entwickelt. Mit der Klimaerwärmung und dem Rückgang von mehr als der Hälfte der Alpengletscher seit 1850 bestand die Befürchtung, dass diese Tierart in Südtirol bereits verschwunden sein könnte. Der Fund der internationalen Forschungsgruppe um Robert Trusch, vom Naturkundemuseum Karlsruhe, widerlegt das nun. Weitere Forschungen sollen nun ermitteln, welche Nahrungspflanzen die Raupen um das Ortlergebiet nutzen und wie lange die Entwicklung vom Ei zum Falter in der freien Natur andauere. Der Fund ist auch deswegen eine kleine Sensation, weil der Falter bisher nur vom österreichischen Forscher Rudolf Kitschelt in den Jahren 1914 und 1935 dokumentiert wurde, so die Information weiter. Kitschelts Funde der bis damals nur aus der Schweiz bekannten extremen Hochgebirgsart „Psodos wehrlii“ in Südtirol zählten damals zu seinen bedeutendsten Entdeckungen. Alle Nachsuchungen in der Vergangenheit seien bis Anfang Juli 2021 erfolglos gewesen.