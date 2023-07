Er ist wieder da. Mit der Rückkehr des Eisbären Kap in den Karlsruher Zoo steigen – wie gemeldet - die Hoffnungen, dass es bald wieder flauschigen Nachwuchs in Karlsruhe gibt.

Irgendwie ist es schon schizophren, wie Menschen sich auf den Bären-Nachwuchs im Zoo freuen, auf der anderen Seite aber fast schon Panik ausbricht, wenn ein Braunbär oder Wolf irgendwo gesichtet wird. Nun sind das selbstverständlich zwei völlig verschiedene Dinge. Auch dürfte die Schnittmenge der Menschen, die sich einerseits über den tierischen Nachwuchs freuen, andererseits aber Panik schieben wenn Luchs und Wolf in der Region auftaucht, sehr gering sein. Auch Natur-Dokus im Fernsehen sind ähnlich beliebt wie Tiere hinter Glas und Gitterstäben, fällt die Trennscheibe aber weg, sieht es völlig anders aus. Johann Kirchhauser, Herr über das Vivarium im Karlsruher Naturkundemuseum und dort auch Vater des größten, lebenden Korallenriff Deutschlands, kennt das aus langer Erfahrung. Kirchhauser bildet Zoo-Tierpfleger aus und da ist es fast normal, dass Nachwuchs-Pfleger bei ihm ankommen, die geprägt sind von den einschlägigen Fernsehsendungen. Die Wirklichkeit kann dann ganz schön ernüchternd sein. Doch wer die Hürde nimmt, lernt eine faszinierende Welt kennen. Und auch, dass beim Nachwuchs im Zoo die Eisbären vielleicht die größte Aufmerksamkeit genießen, andere Nachzuchten aber eher noch wichtiger sind. Die Roten Pandas haben beispielsweise jüngst in Karlsruhe Nachwuchs bekommen. Die Przewalski-Pferde ebenfalls, ein asiatisches Wildpferd, das in der freien Wildbahn schon als ausgestorben galt. Auch bei den Onager-Wildesel im Tierpark Oberwald hat sich Nachwuchs eingestellt, erstmals seit Jahrzehnten. Alles Tierarten, die stark gefährdet sind und unsere Aufmerksamkeit verdienen. An die Popularität der Stars im weißen Fell kommen diese Nachzuchten aber natürlich nicht heran.

Ansturm

Der KSC wird das neue Wildparkstadion mit einem Testspiel gegen Jürgen Klopps FC Liverpool eröffnen. Allein schon die Nachricht, dass die „Reds“ nach Karlsruhe kommen werden, ließ die Erwartungen von Fußballfans aller Couleur nach oben schnellen. Entsprechend chaotisch verlief der Karten-Vorverkauf. Die Server des KSC gingen in die Knie. In dieser Gemengelage fällt beinahe unter den Tisch, dass das Stadion noch immer nicht fertig gebaut ist, beziehungsweise noch nicht alle technischen Einrichtungen abgenommen sind. Auch da ist noch Geduld gefragt, doch letztlich sind es Kleinigkeiten, die verblassen vor der Aussicht, den großen FC Liverpool in Karlsruhe live sehen zu können. 18 Tage später soll dann mit dem Heimspiel gegen den einst fast ebenso großen Hamburger SV das neue, ganze Stadion im Liga-Spielbetrieb in Besitz genommen werden. Zwei Mal ausverkaufte Hütte dürften zum Auftakt garantiert sein.

Pause

Während im Wildpark Aufbruchstimmung herrscht, macht das traditionsreiche Indoor-Meeting der Leichtathleten erst mal Pause. Die Stadt muss massiv sparen, die hohen Zuschüsse, die bei einer neuerlichen Austragung in der Messe Karlsruhe fällig geworden wären, sind nicht finanzierbar. Ohnehin war die Messe als Meeting-Heimat nicht unumstritten. Die Sehnsucht nach der Europahalle, wo dieses Leichtathletik-Event bis 2013 beheimatet war, wuchs und wuchs. Und damit auch der Frust, weil die Sanierung der Europahalle beständig verzögerte. Erst nach jahrelangem Ringen konnte sich der Gemeinderat 2019 auf eine Sanierung von Karlsruhes guter Stube des Sports verständigen, bis diese dann tatsächlich los ging, vergingen nochmals zwei Jahre. Inzwischen ist klar, dass der ursprüngliche Zeitplan bis zur Hallen-Neuöffnung nicht eingehalten werden kann und auch im kommenden Jahr saniert werden muss. Doch dann, im Jahr 2025, soll das Leichtathletik-Meeting eine glanzvolle Rückkehr feiern. Die dann 40. Auflage des Indoor-Meetings soll eine ganz besondere werden. Wenn alles klappt.