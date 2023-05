Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen in der Stadt galt in Karlsruhe eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte und eine Sperrstunde in der Gastronomie. Ab heute wird aber alles wieder anders, zumindest vorübergehend. Das Land gibt dem Druck von Gerichten nach, die Sperrstunde in der Gastronomie fällt weg. Clubs und Bars bleiben aber weiterhin geschlossen.

„Wir errichten keine Checkpoints, an denen alle Menschen kontrolliert werden, ob sie geimpft sind“, sagt der Leiter des Karlsruher Ordnungsamts Maximilian Lipp. „Das können