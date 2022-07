Halbzeit beim 9-Euro Ticket. Seit dem 1. Juni fährt man für diesen mehr als günstigen Preis theoretisch kreuz und quer durch die Republik. Auch Nahverkehrsnutzer, die wie bisher nur in ihrer Region oder gar nur in ihrer Stadt unterwegs sind, profitieren.

So zahlen zum Beispiel Nutzer des Karlsruher Verkehrsverbundes für die beliebte KobmiCard, die Fahrten im gesamten KVV-Netz ermöglicht, normalerweise 94,50 Euro je Monat – also mehr als das Zehnfache des 9-Euro-Tickets.

Hat sich das 9-Euro-Ticket auf Bus und Bahn in der Südpfalz ausgewirkt? Ja, natürlich. Viele Züge sind deutlich voller als es vor der Einführung der Fall war. Zu beobachten ist dies – und das natürlich alles bei Stichproben, es kann also auch mal anders sein – vor allem bei Verbindungen außerhalb des Berufsverkehrs. So war der Regionalexpress von Wörth in Richtung Landau in letzter Zeit in den Abendstunden nach 20 Uhr sehr voll. Die gleichzeitig fahrende Stadtbahn war jedoch recht mau besetzt. Massiv ist der Andrang vor allem an Wochenenden.

Bahnsteige platzten aus allen Nähten

Sogar Google Maps meldete mitunter, wenn der Bahnhof Wörth eingeblendet wurde: „Mehr Besucher als gewöhnlich.“ Die Leute fahren dorthin, wo etwas geboten wird und wo sie sonst vielleicht eher nicht hinfahren. Und das ist auch prima so. Dies hat jedoch zur Folge, dass es auch mal zu voll wird, wie mehrfach auf der Strecke Karlsruhe in Richtung Baden-Baden zu beobachten war. Die Bahnsteige platzen schier aus allen Nähten und die Züge fahren mit Verspätung los, da sich erstmal alle hineinzwängen und ordnen müssen. Dass dies so kommen wird, war abzusehen.

Schon beim „Probelauf“ im vergangenen Sommer, als Nutzer von Jahreskarten eine Zeit bundesweit und in Baden-Württemberg gar einige Wochen auch außerhalb ihres Verbundtarifs fahren konnten, war ähnliches zu beobachten, jedoch bei geringerer Teilnehmerzahl. Überrascht sollte also niemand sein. Das Experiment 9-Euro-Ticket zeigt erneut: die Nachfrage ist da.

Dabei ist nicht der fast absurd niedrige Preis alleine ausschlaggebend, sondern viel mehr das Ausbrechen aus den Wirrwaren der diversen Tarif- und Verkehrsverbünde. Ein einfaches System, bei dem nicht lange überlegt werden muss, welche Fahrkarte denn nun die richtige ist und welche Sonderregelungen zu beachten sind, würde sicherlich auf viele Befürworter treffen. Schon bisher sind viele Menschen, die öfters Bahn fahren, bereit deutlich mehr zu zahlen, bei einem begrenzten Nutzungsgebiet. Nun wissen diese dank 9-Euro-Ticket aber: es geht problemlos auch ohne Verbundsgrenzen, Übergangsregelungen und unüberwindliche Tarifkonflikte.

Im September dann 96,70 anstatt 9 Euro

Der Gesetzgeber sollte hier aktiv werden und ein Nachfolge-Ticket auf den Markt bringen. Natürlich müssen auch die Verkehrsverbünde vor Ort am Ende ihr Geld erhalten. Ob diese sich jedoch aktuell einen Gefallen tun, mit Beendigung der 9-Euro-Ticket-Zeit direkt die Preise zu erhöhen, ist mehr als fraglich. So hat der Karlsruher-Verkehrsverbund den Preis für die Monatskarten bereits angehoben. Anstatt 9 Euro im Juni, Juli und August zahlen KombiCard-Nutzer dann 96,70 Euro je Monat – und müssen sich dann damit herumschlagen, dass das Fahren bis nach Speyer oder Neustadt nicht mehr im Preis enthalten ist.