Die jüngsten Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen im Landkreis Karlsruhe sind alarmierend. Nun sollen kostenlose Testungen helfen, das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. Im Alten Schlachthof können sich die Besucher von Angehörigen in Heimen nun testen lassen.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe setzen in Sachen Corona-Bekämpfung verstärkt auf Antigen-Schnelltests. Hintergrund sind die jüngsten Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen im Karlsruher