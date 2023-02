In und um Ettlingen stehen einige närrische Termine an: Am Schmutzigen Donnerstag, 16. Februar, um 19.11 Uhr fällt der Startschuss auf dem Marktplatz mit dem Narrenbaumstellen.

Am Freitag, 17. Februar, startet in Spessart ab 19.11 Uhr der Nachtumzug. In Schöllbronn werden die Narren am Samstag, 18. Februar, beim Fastnachtsumzug ihr Unwesen treiben. Er beginnt um 14.01 Uhr. Am Sonntag, 19. Februar, verwandelt sich Ettlingenweier mit der Straßenfastnacht mit Narrenmarkt in eine närrische Meile, offizieller Startschuss ist um 13 Uhr. Am Rosenmontag, 20. Februar geht es in der Ettlinger Innenstadt rund. Ab 11 Uhr gibt es bereits gastronomische Angebote. Um 14.11 Uhr ist dann der Start des Fastnachtsumzugs.

Laut Veranstalter werden etwa 75 Fußgruppen mit mehr als 1500 Aktiven erwartet. Die Aufstellung des Umzugs ist in der Schöllbronner Straße. Der Weg verläuft von dort über die Friedrichstraße, südliche Pforzheimer Straße und östliche Schillerstraße bis zum Hugo-Rimmelspacher-Platz. Bei der Stadthalle, in der Kronenstraße und an der Schillerstraße wird der Umzug moderiert. Zum Abschluss gibt es Musik auf der Bühne vor dem Rathaus. Am Aschermittwoch, 22. Februar um 10.11 Uhr werden die Narren mit einem Trauerzug und anschließender Geldbeutelwäsche im Narrenbrunnen Abschied von der Fastnacht 2023 nehmen. Für den Faschingsfreitag und Samstag kann die Tageskarte des KVV genutzt werden, wie die Organisatoren betonen.