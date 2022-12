Auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt lohnt sich eine Fahrt mit dem Riesenrad. Wer keine Höhenängste hat, kann hier auf 48 Meter Höhe tolle Augenblicke auf die Weihnachtsstadt genießen.

Hoch oben rutscht der „Fliegende Weihnachtsmann“ auf dem Drahtseil über dem Karlsruher Marktplatz. Der Artist Falko Traber, ausgestattet mit rotem Kostüm, weißem Rauschebart und einem 500 Kilo schweren Rentierschlitten, ist die Attraktion des Christkindlesmarkt schlechthin. Zweimal täglich kommt er um 17 Uhr und 19.30 Uhr und erzählt via Lautsprecher seine Geschichte vom Rentier Rudolf mit der roten Nase.

Doch während sich seine weihnachtliche Geschichte auf etwa 25 Meter Höhe abspielt, geht es mit dem unweit davon platzierten Riesenrad namens „Movie-Star“ fast nochmal so weit hoch hinaus. Aber keine Bange. Die 36 Gondeln des Rades sind geschlossene Kabinen. Sie drehen sich sehr ruhig mit und schaukeln nur minimal. Das 180 Tonnen schwere Riesenrad aus dem Hause Mondial Rides mit Sitz in Terband-Heerenveen ist Baujahr 2020 und wartet mit neuester Technik auf. So ist es etwa mit schmucker und stimmungsvoller RGB-Lichttechnik ausgestattet. 216 Leute dürfen maximal mitfahren, das sind – richtig gerechnet – bei Vollbesetzung sechs Personen pro Gondel.

Selbstverständlich lassen die Mitarbeiter der Inhaberfamilie Landwermann-Henschel aber auch weniger als sechs Leute in je eine Gondel. Verliebte Paare sowieso. Denn die Fahrt hat wirklich viel Romantisches! Man sieht bis zum Karlsruher Schloss gen Norden und bei klarer Sich in die andere Richtung bis weit in den Schwarzwald. Da heißt es Smartphone raus und Foto und Video machen. Das passt schon! Denn nicht ohne Grund heißt das Riesenrad passenderweise „Movie-Star“.