Über 7000 anstatt den angemeldeten 500 Teilnehmer durchfuhren am Samstag bei einer Motorrad-Demo die Region. Geplant war laut Veranstalter ein „stiller Protest gegen die zunehmende Diskriminierung aller Motorradfahrenden, beispielsweise durch geplante Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen“. Nach einem Auftakt an der Neuen Messe sollte es in Kleingruppen zum Bundesverfassungsgericht gehen. Die Versammlung war angemeldet, wie die Polizei mitteilt. Nachdem sich ab Mittag jedoch nicht hunderte, sondern tausende Motorradfahrer zusammenfanden, war die Polizei im Dauereinsatz. Es kam zu Verkehrsverstößen und der Zirkel wurde gesperrt. Am Gericht wurden schließlich bis zu 3000 Motorradfahrer gezählt. Kritik an der Fahrt kommt vom Verkehrsclub Deutschland (VCD), der darin eine „Demo für Verkehrslärm“ sieht und dazu aufruft, gemeinsam gegen Motorradlärm vorzugehen.