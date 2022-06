Das nördlich von Karlsruhe bereits seit 1940 als Naturschutzgebiet ausgewiesene Weingartener Moor ist ein beliebtes Ausflugsziel. Doch das 250 Hektar große Areal ist bedroht. Naturschützer schlagen Alarm.

Der Grund: der ausbleibende Grundwasserzustrom. Der zeitweise überstaute Bruch- und Sumpfwald gilt, so sagen die Fachleute, in seiner Größe und naturnahen Ausprägung als einmalig in ganz Südwestdeutschland. Seine Entstehung hat das moorige Gewässer der so genannten „Kinzig-Murg-Rinne“ zu verdanken, die von Bühl bis Heidelberg reicht. Diese „feuchte Senke“, entstanden in der frühen Eiszeit durch eine tektonische Verwerfung – parallel zu dem zehn bis 15 Kilometer weiter westlich verlaufenden Flussbett des Rheins, erzeugte ökologisch höchst wertvolle Feuchtgebiete: wie besagtes Weingartener Moor oder den weiter südlich liegenden Federbachbruch bei Muggensturm und Malsch.

Wichtige Schutzgebiete

Bei dem an das Weingartener Moor angrenzenden Baggersee Grötzingen war bis vor wenigen Jahrzehnten noch Kiesabbau möglich. Im Weingartener Moor wurde bis etwa zum Ersten Weltkrieg auch Torf gestochen. Doch beides, Bruchwald und Baggersee Grötzingen, sowie das Moorgebiet sind inzwischen Schutzgebiete von hohem Rang. Die nassen Waldflächen, nur hauchdünn von Wasser überdeckt, sind bei den Amphibien sehr beliebt. Doch nun liegen weite Teile der Flächen zwischen dem Weingartener Moor und dem Grötzinger Bruchwald das dritte Frühjahr in Folge komplett trocken. Der Laich der Amphibien scheint bedroht oder aber ist gar gefräßigen Fischen und Vögeln ausgeliefert. Naturschützer beklagen einen Rückgang bei Fröschen und Kröten von derzeit schon bis zu 90 Prozent.

Der Ökologe Hans-Martin Flinspach, bis vor wenigen Wochen noch hauptberuflich aktiv tätig im Referat Naturschutz des Landratsamtes Karlsruhe, beklagt den Rückgang bei den Grundwasserständen. Er sieht die Gründe beim Klimawandel. Früher sei es „eine Ausnahme gewesen, dass ein Moorgebiet austrocknet“. Doch diese Gefahr ist in dem Gebiet am Rande des Kraichgaus mittlerweile real. Der heute ehrenamtlich tätige Flinspach hält es nur schwer möglich, dies wirksam zu stoppen.

Abflussgräben, wie etwa beim Pfrungener Ried in Oberschwaben, die man schließen und damit „die entwässernde Wirkung“ aufhalten könne, gebe es hier nicht. Als Belastung für die ökologisch besonders wertvollen Flächen kommen die Zerschneidung des Gebietes durch die Bahnlinie Karlsruhe-Bruchsal-Heidelberg auf der westlichen und auch die vielbefahrene B3 auf der östlich gelegenen Seite noch hinzu. Auch die zuständige Gewässerbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe sieht mittlerweile dringenden Handlungsbedarf.

Förderung in Millionenhöhe?

Im vergangenen Jahr wurde die Erstellung eines Gutachtens beauftragt, das voraussichtlich bis Ende Mai abgeschlossen sein soll. Damit wolle man auch „ökologische Entwicklungsziele und Maßnahmenvorschläge zur Erhaltung des Niedermoores mit seinen offenen Wasserflächen“ angehen, sagt eine Sprecherin der Behörde. Der Fokus lag zuletzt auf den Hochmooren am Kaltenbronn. Für das größte Hochmoor im Schwarzwald wurde zuletzt bei der EU ein Förderantrag in Millionenhöhe eingereicht.

Angehen möchte das Referat Gewässerökologie zeitnah auch den weiter südlich gelegenen Federbachbruch bei Malsch und Muggensturm – auch das moorige Gebiet östlich von Rastatt erscheint akut bedroht. Abhilfemaßnahmen identifizieren soll dort eine Machbarkeitsuntersuchung mit dem Ziel, auch das dortige Niedermoor „zu revitalisieren“. Die Sprecherin ist überzeugt: „Die Einflüsse von Klimaänderungen und Wassermangel auf Oberflächengewässer sind augenscheinlich.“