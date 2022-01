Homeoffice oder Homestudium sind Begriffe, die erst mit der Corona-Pandemie plötzlich in aller Munde waren. Ein online stattfindendes Studium auch neben dem normalen Beruf bietet die Fernuniversität Hagen aber schon sehr lange an.

Unter dem Titel „Berufsbegleitend studieren mit und ohne Abitur“ informiert der Campus Karlsruhe der Fernuniversität in Hagen in Kooperation mit dem BIZ Landau über das Studienangebot, den Studienablauf und das Lehrkonzept an der Fernuniversität sowie über Zugangsmöglichkeiten auch für beruflich qualifizierte Menschen ohne Abitur am Donnerstag, 20. Januar um 18.30 in einer Online-Informationsveranstaltung. Veranstalter ist Anja Wunsch, Studienberaterin des Campus Karlsruhe der Fernuni. Ob ein Bachelor- oder Masterstudiengang, ein individuell zugeschnittenes fachübergreifendes Akademiestudium oder besondere Weiterbildungskurse – die Fernuniversität in Hagen ermöglicht ein ortsunabhängiges, zeitlich flexibles und am individuellen Bedarf orientiertes Studium. Studieninteressierte erfahren, wie sie neben ihrer beruflichen Tätigkeit ein wissenschaftliches Studium betreiben können, und erhalten im Anschluss außerdem die Gelegenheit zur individuellen Beratung. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Info

Link zur Veranstaltung: https://www.fernuni-hagen.de/stz/karlsruhe/veranstaltungen/wise2122_berufsbegleitend_studieren_landau.shtml