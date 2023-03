Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Karlsruher Stadtratsfraktionen ringen um den Haushalt. Im Spagat zwischen Investitionen und Einsparungen bleibt der große Wurf allerdings aus. Ebenso bei der Impfkampagne. Ein Lichtblick gibt es dagegen im Zoo. Dort werden die Wetten-dass-Moderatoren Thomas Gottschalk und Frank Elstner mit Schulklassen unterwegs sein.

Sparwillen?

Eine Finanzbürgermeisterin hat es im Karlsruher Gemeinderat traditionell schwer. So auch zu Beginn der Haushaltsdebatte in dieser Woche. Da hatte Gabriele Luczak-Schwarz noch in dunkel-schwarzen