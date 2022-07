Mit einem imposanten Feuerwerk wurde in Lauterbourg auch in diesem Jahr in den Nationalfeiertag hinein gefeiert. Auf dem Platz unterhalb der Dreifaltigkeitskirche sowie in den angrenzenden Straßen verfolgten sehr viele Menschen das Spektakel, darunter auch zahlreiche aus der Südpfalz und dem Badischen.

Die Parade aus Einsatzkräften der Feuerwehr, dem Feuerwehr-Orchester aus Schleithal und den Kindern mit ihren Lampions in den französischen Nationalfarben gefolgt von Feuerwehrfahrzeugen war durch die Straße gezogen, die Marseillaise war – begleitet vom Gesang einiger Zuschauer – gespielt, da wurde das Licht weiter gedämpft und zur bekannten Filmmusik aus „Harry Potter“ setzte gegen 22.33 Uhr der erste Funkenregen an der Mauer ein, über der die Kirche thront. Dann schießen die ersten Feuerwerksraketen in den Himmel. Strahlend bunte Sterne zeichnen sich in den Himmel, flankiert von lila Spuren.

Die Musik ändert sich, bleibt jedoch in diesem Jahr im Bereich der epischen Filmmusik. So wird das Lichtergewitter am Himmel bei „Strange Days Ahead“ von Michael Giacchino (aus dem Film „Doctor Strange“) intensiver. Wilde Lichtersprenkel scheinen sich ein Wettrennen zu bieten und verschwinden so schnell, wie sie erschienen sind. Nach 15 Minuten ist die Show vorbei und geht in Applaus über.

Immer wieder ist Lob zu hören. Viele Zuschauer sind „Dauergäste“ beim jährlichen Feuerwerk, lassen sich diesen Termin nicht entgehen. Auffällig viele junge Eltern mit kleinen Kindern sind vor Ort. Bereits im Vorfeld wurde am Dorfplatz bei Speisen vom Grill unter Girlanden aus französischen Flaggen bei Live-Musik inklusiver deutscher Schlager-Hits wie „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ gefeiert. Hoch im Kurs: blaue Hüte mit Banderole, natürlich ebenfalls in den Farben der Nation.

Info

Am 14. Juli wird in Frankreich an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 und an das Föderationsfest im Jahr 1790 erinnert. Vielerorts wird mit Militärparaden an französische Siege in der Vergangenheit erinnert. Auch in Lauterbourg erklingen vor der Parade, die hier jedoch von Feuerwehrleuten angeführt wird, militärisch anmutende Märsche aus den Lautsprechern entlang der Straße. An einigen Gebäuden im alten Ortskern war die französische Fahne geflaggt, an der Hauptstraße wehte auch die Flagge der Europäischen Union.