Der Ausbau der Radwege in der Region steht auf der Wunschliste vieler Fahrradfans, die nicht zuletzt dank E-Bikes in zunehmender Zahl auch größere Strecken zurücklegen.

Doch das Tempo, mit dem Radwege ausgebaut werden, hat mit dem neuen Deutschland-Tempo so gar nichts zu tun. Bei der Tour de Murg, dem auch bei Familien sehr beliebten Radweg von Freudenstadt nach Rastatt, müssen bei Weisenbach, wegen des fehlenden Radwegs, die Radler auch in diesem Sommer die viel befahrenen B462 nutzen. Dass es da noch nicht zu schwersten Unfällen kam, ist ein kleines Wunder und deshalb wurde schon vor über 15 Jahren an eine Brücke als Lückenschluss gedacht. Im Jahr 2020 wurde es endlich konkret, doch das Wörtchen „später“ zieht sich seither durch die Berichterstattung. Mal war es Hochwasser, mal waren es fehlende Genehmigungen, mal zu harter Stein im Untergrund, die die Arbeiten verzögerten. Anfang dieses Jahres hatten es die Brückenteile dann endlich nach langem Transport durch den Genehmigungsdschungel von der deutsch-tschechischen Grenze bis ins Murgtal geschafft. Hoffnung keimte. Doch nun fehlt „völlig überraschend“ die Genehmigung, um „auf Wasser“ bauen zu dürfen. Quälend langsam und überaus unbefriedigend laufen auch die Planungen für einen Radschnellweg zwischen Karlsruhe und Rastatt. Was vom auch hier zuständige Regierungspräsidium im Laufe mehrere Jahre als Lösung vorgeschlagen wurde, ist alles, nur kein Radschnellweg. Nicht nur dem ADFC, der eine wesentlich sinnvollere Trasse ins Spiel gebracht hat, reißt inzwischen der Geduldsfaden. Mit einer Fahrraddemo auf der B36 zwischen Karlsruhe und Rastatt soll am Samstag kommender Woche der Bürokratie Beine gemacht werden. Ob es gelingt? Immerhin hat inzwischen Landesverkehrsminister Winfried Hermann versprochen, sich der Sache anzunehmen.

Aufzugarbeiten

Die 30-Grad-Marke ist vermutlich schon gestern geknackt worden, das gesamte Wochenende verspricht seht heiß zu werden. Gut möglich, dass die Aufzüge, hinab zur U-Strab, wieder an ihre Belastungsgrenze kommen. Zu viel Hitze machte den oberirdischen Glaskästen so viel zu schaffen, dass sie im vergangenen Sommer mehrfach den Betrieb einstellten. Vielleicht – oder hoffentlich – wird dies am Wochenende letztmals der Fall sein, denn die Aufzüge werden aktuell ertüchtigt. Nicht nur der Wärmeschutz, auch Schutz vor Schlagregen sollverbessert werden. Die schlechte Nachricht: die Arbeiten werden dazu führen, dass die Aufzüge am Marktplatz, Kronenplatz und Europaplatz zeitweise außer Betrieb sind. Verwunderlich ist, dass die Arbeiten nicht schon längst erledigt sind.

Aufatmen

Zumindest die Karlsruher Polizei dürfte erleichtert gewesen sein, dass der „unaufsteigbare“ HSV in den Relegationsspielen gegen den VfB Stuttgart den Kürzeren zog. Ein Risikospiel weniger im neuen Wildpark, der im Juli mit dem Gastspiel des großen FC Liverpool eröffnet werden wird. Bei den Fans war die Meinung zweigeteilt. Eigentlich gönnte man es beiden Mannschaften nicht, dass sie - und nicht der KSC - in der Bundesliga spielen. Dem VfB aus badischer Rivalität, dem HSV mit Blick auf ein schmerzhaftes Scheitern in der Relegation. Stichwort: Gräfe.

Als Wahl zwischen Pest und Cholera sahen viele die Entscheidung, wem man denn da die Daumen drücken sollte. Dass Hertha BSC (vermutlich) wieder im Wildpark auflaufen wird, freut die Fans nun immerhin doch etwas – auch wenn man der Fan-Freundschaft natürlich lieber gemeinsam eine Klasse höher gefröhnt hätte.