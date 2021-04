Ein mit einer Armbrust und einer Machete bewaffneter Mann ist am Freitagabend in einem Parkhaus am Tivoliplatz aufgefallen. Mit einer Paintball-Maske bekleidet und den Waffen in den Händen lief der 32-Jährige umher. Passanten fühlten sich bedroht, mehrere Polizisten waren im Einsatz. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Fahrzeug wurden weitere Waffen und Überlebensutensilien gefunden. Der Mann bezeichnet sich selbst als „Prepper“ und machte einen verwirrten Eindruck. Er wurde in eine Klinik gebracht.