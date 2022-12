Um die Vielfalt der Wahrnehmung geht es bei der Ausstellung Von Sinnen im Karlsruher Naturkundemuseum. Die Ausstellung wurde so konzipiert, dass auch Menschen mit verschiedensten Beeinträchtigungen sie besuchen können. Am Samstag ist Inklusionstag.

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten kennen wir als menschliche Wahrnehmungsleistungen. Mit diesen Sinnen nimmt der Mensch die Umwelt war, findet Nahrung und Partner, er überlebt damit. Doch vergleicht man die menschlichen Sinne mit denen einiger Tiere oder Pflanzen, sind sie doch recht wenig ausgeprägt. Und außerdem gibt es noch viele Sinne mehr – viele Lebewesen verfügen über Sinne, die weit über das hinausgehen, was wir Menschen uns vorstellen oder was wir nur mit aufwendigen technischen Hilfsmitteln erfassen können.

Die Ausstellung Von Sinnen im Staatlichen Museum für Naturkunde am Friedrichsplatz ist in zwei Bereiche geteilt und zeigt an ausgewählten Beispielen das beeindruckende Spektrum an Sinnen bei Tieren und Pflanzen. Der erste Raum der Ausstellung führt in die Vielfalt der Sinne ein. Hier werden die unterschiedlichsten Sinne und ihre Funktionsweise vorgestellt. So finden Zugvögel ihren Weg, indem sie sich am Magnetfeld der Erde orientieren. Und Fledermäuse fliegen nach Gehör und jagen ihre Beute mit Ultraschall. Andere Tiere stöbern ihre Beute über elektrische Felder auf. An vielen Stationen können die Besucher ihren Tast-, Hör-, Geruchs- und Geschmacks- sowie Sehsinn ausprobieren.

Jagen mit geschlossenen Augen und Ohren

Im zweiten Teil der Ausstellung sind praktische . Wie findet das Glühwürmchen Partner oder die Schlange Beute, wie funktionieren Barthaare bei Tiger oder Ratte, aber auch Gestik und Mimik bei Tieren werden gezeigt. Das auch Pflanzen Sinne haben, sieht man beim Teufelszwirn. Der Parasit riecht seinen Wirt – eine Tomatenpflanze – und wächst in ihre Richtung. Beeindruckend auch die Jagdstrategie eines Schnabeltiers. Das nur in Australien vorkommende Tier jagt unter Wasser Krabben, Krebse oder andere Tiere. Die Augen und Ohren sind dabei aber geschlossen. Schnabeltiere verwenden Elektrorezeptoren und Mechanorezeptoren, die am Schnabel sitzen, um Beute zu finden. Jedes Lebewesen sendet schwache elektrische Signale, beispielsweise bei Muskelbewegungen, aus, welche das Schnabeltier fühlt. Mit den Mechanorezeptoren fühlt das Tier die Bewegungen der Beute und kann anhand des Zeitunterschieds zwischen elektrischem und taktilem Impuls den Aufenthaltsort und die Entfernung der Beutetiere genau bestimmen und zuschnappen. Ein Modellen zeigt, wie die Anatomie des Tieres im Vergleich zu den Rezeptoren wäre. Das Schnabeltier würde fast nur aus Schnabel bestehen.

Zwar können viel Tiere besser reichen, sehen oder hören als der Mensch, oder haben für uns unvorstellbare Sinne, doch nicht immer ist der Mensch unterlegene, So sehen bei den Affen der Neuen Welt die Männchen und 40 Prozent der Weibchen nur zwei statt drei Farben wie der Mensch. Das ist genetisch bedingt und hat vor und Nachteile. Durch die rotgrün Sehschwäche können die Affen reife von unreifen Früchten nicht unterscheiden. Allerdings sehen sie besser Kontraste und so beispielsweise Insekten besser auf Bäumen. In der Natur hat alles seinen Sinn.

Taktiles und Analoges Leitsystem

Die vom Naturkundemuseum konzipierte Landesausstellung „Von Sinnen“ erklärt mit Tierpräparaten, Modellen, Schaubildern und Texten das Thema auf abwechslungsreiche Weise. Dazu vermitteln Exponate wie Tierpräparate und eigens angefertigte Modelle, Schaubilder und informative Texte die Themen abwechslungsreich.Doch die Ausstellung lässt sich nicht nur mit allen Sinnen erleben, Mitmachen ist Teil des Konzeptes. So gibt es interaktive Stationen, an denen die eigenen Sinne ausprobiert und die Sinne anderer Lebewesen nachempfunden werden können. Ein animierter Film lädt zu einer Fantasiereise ein. Da die Welt der Sinne soll für alle erlebbar sein soll, gibt es zahlreiche Hör-, Riech- und Taststationen, sowie Modelle und Grafiken zum Ertasten. Viele Texte sind in Brailleschrift und Videos in Deutscher Gebärdensprache. Die Ausstellung ist barrierearm, die Möbel sind so gebaut, dass sie für Rollstühle unterfahrbar sind. Ein analoges und taktiles Leitsystem führt durch die Ausstellung. Die Umsetzung erfolgte durch die Agentur Tactile Studio aus Berlin. Demnächst gibt es noch eine App, mit der blinde und sehbehinderte Menschen die Ausstellung erkunden können. Eigentlich sei diese fertig es gebe aber noch Datenschutzbedenken, so Projektleiterin Dr. Constanze Hampp.

Und natürlich gibt es wieder ein vielfältiges Begleitprogramm mit Angeboten für die unterschiedlichsten Publikumsgruppen. Am Samstag bietet das Museum am Tag der Inklusion beispielsweise verschiedene Führungen für Menschen mit Beeinträchtigungen an.

Info

Von Sinnen, Große Landesausstellung im Staatlichen Museum für Naturkunde am Freidrichsplatz bis 10. September 2023.

Im Netz: www.smnk,de

www.von-sinnen.com