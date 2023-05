Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Richtig spannend wird es im Naturkundemuseum am Friedrichsplatz, wenn Ende November die neue große Sonderausstellung „Von Sinnen“ eröffnet wird. Aber auch sonst kann sich das Programm sehen lassen. In Ausstellungen und Vorträgen geht es etwa um Mineralien, Fossilien und bedrohte Schmetterlingsarten.

Mit allen Sinnen – so nehmen Menschen, Tiere und Pflanzen ihre Umwelt wahr. Die Ausstellung will zeigen, welche Sinne es gibt, wie sie funktionieren und in welchen Lebenssituationen welche