Hinter der Miro liegt ein „herausforderndes und arbeitsintensives Jahr“. Im ersten Halbjahr 2021 sei man mit der TÜV-Inspektion und dem größten Investment in der Geschichte der Raffinerie beschäftigt gewesen: 350 Millionen Euro wurden laut Konzern in den Standort investiert.

Auch aufgrund der hohen Investition und unter der Beeinträchtigung der Corona-Pandemie schließt die Miro das vergangene Jahr jedoch negativ ab. Markus Scheib, kaufmännischer Geschäftsführer der Raffinerie: „Wir haben leider 2021 kein Geld verdient, sondern erstmalig in der Miro-Geschichte ein Geschäftsjahr mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Die Produktmargen sind im vergangenen Jahr Berg und Tal gefahren, aber durch die höheren Kosten für das Großevent ist das Ergebnis unter dem Strich negativ“.

Und anders als erwartet ging es dann für das Unternehmen mit rund 1100 Mitarbeitern auch weiter: Ungeplante Anlagenabstellungen bescherten der Miro weitere arbeitsreiche Monate. Der Stillstand einer der Hauptanlagen zur Herstellung von Benzin am Jahresende wird die Raffinerie voraussichtlich noch bis in den Februar hinein intensiv beschäftigen, hieß es.

Unternehmen ist Teil der Energiewende

Man habe „positiv zur Kenntnis genommen, dass die neue Bundesregierung die Notwendigkeit klimaneutraler synthetischer Kraftstoffe zur CO2-Reduzierung im Verkehrssektor erkannt und im Koalitionsvertrag entsprechend berücksichtigt hat“, so der technische Geschäftsführer Andreas Krobjilowski. „Miro ist Teil der Energiewende. Ich bekenne mich ausdrücklich dazu, dass wir als Raffinerie in diesem Zusammenhang eine Verantwortung tragen. Wir müssen und wir wollen unseren Beitrag zu einer erfolgreichen Energiewende in Deutschland leisten.“

Trotz Elektromobilität und grüner Energieträger würden die Produkte der Raffinerie allerdings auch noch in den kommenden 10 bis 20 Jahren eine wesentliche Rolle bei der Energieversorgung und Mobilität spielen, heißt es in der Konzern-Mitteilung weiter. Miro habe bereits viele strategisch wichtige Projekte im Portfolio und arbeite unter anderem mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen. Konkret gehe es um den Bau einer Demonstrationsanlage auf dem Karlsruher Raffineriegelände für bis zu 50.000 Tonnen synthetische und umweltfreundliche Kraftstoffe pro Jahr.

Parallel dazu beschäftige man sich zudem mit den Chancen und Möglichkeiten von erneuerbaren Kraftstoffen – sei es durch die eigene Herstellung oder durch den Import erneuerbarer Komponenten zur Beimischung.