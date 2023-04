Anfangs glaubten viele an einen Aprilscherz, aber es stimmt: Ab Anfang Juni sind die Hardrock- und Metallfans der Südpfalz um eine Institution ärmer.

Was hat die Fächerstadt mit Oberbayern zu tun? Eigentlich nichts, außer dass es in Karlsruhe am Mühlburger Tor in den 1960er Jahren ein gleichnamiges beliebtes Tanzlokal gegeben hat. Ende 1989 wurde umfirmiert, ab dann hieß es „Unverschämt“, kurz „UV“. Der Klub zog Hardrock- und Heavy-Metal-Fans aus einem weiten Umkreis an, nicht zuletzt aus der Südpfalz. Die mussten nur die Straße überqueren, um in den späten Abend- oder frühen Morgenstunden in die Stadtbahn nach Wörth zu stolpern.

2006 und 2007 wurde umgebaut und modernisiert. Warum in dem „Rockschuppen“ ausgerechnet die „Stairway to heaven“ verschwand, eine nach dem gleichnamigen Song von Led Zeppelin benannte Treppe, die in ein Wandporträt mit Sternenhimmel führte, muss man nicht verstehen. Unter anderem wurden eines Tages Käfige eingebaut, in denen eine zeitlang spärlich bekleidete Damen – nun ja: tanzten.

Knochenjob im Club

Für Ruhe und Ordnung in der Diskothek sorgten kräftig gebaute Männer in Lederkluft. Einer von ihnen, der lange Zeit am Eingang an der Kasse stand, zeichnete sich dadurch aus, dass er an einer um die Hüfte geschlungenen Kette einen Knochen trug. Eigentlich galt das als Erkennungszeichen der „Bones“, die später in den „Hells Angels“ aufgingen.

Außer Musik hören, tanzen und headbangen konnte man im „UV“ bis in die frühen Morgenstunden auch Billard spielen und kickern. Quatschen natürlich auch, wenngleich das Zuhören geräuschbedingt mitunter nicht ganz einfach war.

Kurzer Abschied

Im Juni 2012 schloss das „Unverschämt“ nach einer großen Abschiedsparty, weil der Vermieter die Räume anderweitig nutzen wollte. Heute befindet sich darin ein Restaurant. Im September 2012 erfolgte die Neueröffnung des „UV“ am Karlsruher Hauptbahnhof, wo dann unterirdisch, also in einer ehemaligen Passage unter dem Bahnhofsvorplatz gerockt werden konnte. Doch seine Tage sind gezählt, Anfang Juni soll Schluss sein mit „Unverschämt“.

Hintergrund der Schließung des „Unverschämt“ ist nach Informationen der RHEINPFALZ unter anderem, dass der Pachtvertrag ausgelaufen ist und die neue Pachtsumme den Betreibern zu hoch war. Zudem dürfte das „Unverschämt“ wie alle Klubs zunehmend Probleme gehabt haben, noch Personal zu finden. Hinzu kamen möglicherweise auch rückläufige Besucherzahlen, wie sie viele Klubs beklagen. Hier spielt der demografische Faktor ein große Rolle: viele Stammgäste haben die 50 erreicht oder überschritten. Und die nachwachsenden Jahrgänge sind nicht nur deutlich kleiner, sondern bewegen sich überwiegend in sozialen Medien. Treffpunkte in der Realität verlieren damit an Bedeutung.

Frau im UV kennengelernt

Für die Älteren kann die Bedeutsamkeit der Klubkultur dagegen kaum überschätzt werden, wie ein Eintrag auf der Facebook-Seite des „Unverschämt“ eindrücklich belegt: „Ihr schließt an meinem Geburtstag, ich werde da sein, schließlich bin ich vor 23 Jahren im UV mit meiner Frau zusammen gekommen, mein Sohn hat dort seine Frau kennengelernt.“ Ein anderer Nutzer kommentiert: „Wir haben im UV einen Großteil unserer Jugend verbracht. Ich fand den Umzug vom Mühlburger Tor an den HBF schon doof aber nun ganz zu schließen finde ich echt sehr traurig.“

Weiter geht es im Unverschämt zunächst mit einer langen Reihen von „letzten Partys“, aktuell am Samstagabend die „Die letzte 2000er-Party“. Am 7. Juni öffnet dann das Unverschämt zu allerletzten Mal, zur „Last Dance Closing Party“.