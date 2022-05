Am Vatertag wurde die erste Frühjahrs-Mess’ nach der Coronapause eröffnet. Unter anderem wartet Deutschlands größte mobile Achterbahn mit Einzelwagen auf Besucher. Nicht nur die Schausteller haben viel nachzuholen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich die Stadt Karlsruhe und die Karlsruher Schausteller, dass wieder eine Frühjahrs-Mess' veranstaltet werden kann. „Die Mess' ist für Familien fester Bestandteil im Jahresablauf“, zeigt auch die Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz viel Vorfreude. Sie freut sich auch für die Schausteller, die zwei schwere Jahre hinter sich haben. „Es ist für diese Berufsgruppe absolut ungewohnt, dass sie zu Hause sitzen müssen und nichts tun können. Die wollen raus.“

Susanne Filder von den Karlsruher Schaustellern bestätigt dies. „Wir haben schon bei unserem Frühlingsfest gespürt, dass die Menschen großen Nachholbedarf haben. Und endlich klingelt es auch wieder in unseren Kassen.“ Filder dankte bei dieser Gelegenheit der Stadt und dem Gemeinderat, die den Schaustellergewerbe sehr entgegen gekommen waren und die es in der Mess'-freien Zeit vielen Schaustellern ermöglichten, ihre Stände in der Innenstadt aufzustellen und so wenigstens etwas Umsatz zu machen.

Preise so wenig wie möglich erhöhen

Fünf Jahre würde es dauern, so die Schätzungen, bis die finanziellen Folgen der Corona-Zeit überstanden wären. Inzwischen ist der Optimismus zurück gekehrt: Nicht nur in Karlsruhe, auch in anderen Städten der Republik lief das Frühjahr bisher sehr gut. Natürlich müsse abgewartet werden, wie das Wetter sich entwickelt – große Hitze gilt als Gift – und auch die allgemeinen Preissteigerungen machen Sorgen. „Alles ist teurer geworden, nicht nur der Diesel für unsere Fahrzeuge“, doch man versuche trotzdem, die Preise auf der Mess' konstant zu halten oder so wenig wie möglich zu erhöhen.

Am Vatertag war die Eröffnung, aber die Aufbauarbeiten liefen bis Dienstag noch unter Hochdruck. Denn der zeitliche Vorlauf war knapp. Erst seit vier Wochen ist klar, dass der „Metzger Wirt“ ein Festzelt aufbauen und betreiben darf. Da war es schwierig, noch ein Musikprogramm zusammen zu stellen. Letztlich gelang es „Acoustic Avenue“ für Donnerstag zu verpflichten.

Auf dem Gelände gibt es sogar einige Premieren. Das Propeller-Fahrgeschäft „Airborne“ wird erstmals in Karlsruhe gastieren und bietet den Adrenalinhungrigen alles, wonach sie suchen. Bis in 65 Meter Höhe und mit einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometer werden die Fahrgäste durch die Luft geschleudert. „Nichts für mich“, winkt Luczak-Schwarz gleich lachend ab. Auch der „Rock & Roller Coaster“, Deutschlands größte mobile Achterbahn mit Einzelwagen dürfte kaum etwas für sie sein. Da vielleicht schon eher der ebenfalls 65 Meter hohe Kettenflieger „Around the World XXL“ oder die neue Geisterbahn. „Action House“ und „Laser Pix“ locken ebenfalls den etwas älteren Nachwuchs. Dazu gibt es sieben Kinderfahrgeschäfte und die übliche Mischung von Belustigungsgeschäften, Spielgeschäften und kulinarischen Genüssen.

Info

Die Karlsruher Frühjahrs-Mess' läuft noch bis Montag, 6. Juni. Geöffnet hat die Mess' täglich von 14 bis 24 Uhr, sonn- und feiertags ab 12 Uhr. Familientag mit ermäßigten Preisen ist Donnerstag, 2. Juni und wie üblich gibt es am letzten Tag, am Pfingstmontag, eine große Musikfeuershow zum Abschluss.

Dank 9 Euro-Ticket ist der Karlsruher Messplatz (Haltestelle Tullastraße) in diesem Jahr ganz besonders günstig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, Parkplätze im Messumfeld sind hingegen wie immer Mangelware.