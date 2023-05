Seit drei Jahrzehnten dient die Messe Learntec als Anlaufpunkt für alle, die sich mit neuen Technologien und Trends im Bereich des Lernens beschäftigen. In diesem Jahr gibt es viele Angebote zur virtuellen Realität und ChatGPT.

Vom Dienstag, 23. bis zum Donnerstag, 25. Mai, wird die Learntec in diesem Jahr veranstaltet. Angekündigt sind rund 400 Aussteller. In diesem Jahr dreht sich vieles um ChatGPT, also die künstliche Intelligenz. So können Besucher beispielsweise mit einer AR-Brille in ein Dschungel-Metaverse eintauchen und mit ihrem eigenen kleinen Avatar zurückkehren. Mithilfe von künstlicher Intelligenz können Kunstwerke erschaffen oder mit Lego-Bausteinen ein eigenes Büro entworfen werden.

Die Messe-Veranstalter kündigen zudem an allen drei Tagen ein Programm mit praxisnahen Vorträgen und Best-Practice-Beispielen an. Themen sind unter anderem der neue Ausbildungsberuf „Gestalter/in für immersive Medien“ im dualen System, der Einsatz von virtueller Realität in der technischen Berufsausbildung oder in der Pflege.

Trends in der digitalen Bildung

Auf der Messe gibt es in diesem Jahr zwei Start-up-Bereiche, in denen sich rund 50 Gründer präsentieren. Ein Fachkongress wird veranstaltet und beschäftigt sich unter anderem mit „Trends in der digitalen Bildung.“ Rund 100 Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft sind dafür angekündigt. Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr unter anderem Metaverse, Learning Ecosystems, New und Agile Learning, Lernen mit künstlicher Intelligenz und adaptives Lernen. ChatGPT spielt dabei in mehreren Veranstaltungen eine Rolle. Aber auch der Wandel der Lernkultur finden ihren Platz im Kongressprogramm.

Die Besucher können sich über neue Trends in der Bildung informieren. Foto: Messe Karlsruhe/Behrendt und Rausch/Gratis

Am zweiten Messetag findet die Tagung „Digitale Hochschule“ statt. Hochschulleitung und IT-Verantwortliche können sich darüber informieren, wie andere Einrichtungen den digitalen Wandel meistern und sich untereinander vernetzen.

Medienkompetenztag des Stadtmedienzentrums Karlsruhe

In einer eigenen Messehalle, der dm-arena, dreht sich alles rund um neue Lernwelten und Technologien für den Unterricht. Rund 100 Aussteller präsentieren innovativen Lösungen und beraten die Besucher. bei ihren individuellen Fragestellungen. Für Schulleitungen, Schulamtsleitungen und interessierten Lehrkräften gibt es die Möglichkeit, aktiv an Workshops teilzunehmen.

Zahlreiche Aussteller sind angekündigt. Foto: Messe Karlsruhe/Behrendt und Rausch/Gratis

Am Dienstag, 25. Mai, findet auf der Learntec auch wieder der Medienkompetenztag des Stadtmedienzentrums Karlsruhe statt. Unter dem Motto „Die Schule von morgen heute entwickeln“ bietet der Tag zahlreiche Workshops und Vorträge zu verschiedenen Themen der Medienkompetenz. Die Veranstaltung richtet sich an angehende und erfahrene Lehrkräfte sowie Schulleitungen. Sie sollen mit Ideen und Lösungen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung versorgt werden und gemeinsam die Schule von Morgen schon heute entwickeln. In diesem Jahr sind wieder zahlreiche Experten aus der Bildungspraxis mit dabei.

Info

www.learntec.de