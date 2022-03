Der Mast steht und ragt fast zehn Meter in die Höhe, das Nest ist gerichtet. Jetzt fehlt nur noch ein Storchenpärchen, das den Horst im Karlsruher Höhenstadtteil Hohenwettersbach in Beschlag nimmt.

In dem Bergdorf wurde jüngst eine Nisthilfe für Meister Adebar realisiert. Der Weißstorch, der noch vor einigen Jahrzehnten vom Aussterben bedroht war, aber in der Pfalz oder im Elsass längst wieder heimisch ist, soll nun auch in der Fächerstadt wieder zum täglichen Anblick im Frühjahr und Sommer werden. „Dies ist auch ein Beitrag von Hohenwettersbach als Mitglied des Naturparks Schwarzwald. Es soll sicher nicht unser letzter Beitrag sein“, sagt Ortsvorsteherin Elke Ernemann.

Storch war schon aktiv

Seit etwas mehr als einem Jahr sind die Karlsruher Bergdörfer neben Durlach Teil des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, im Übrigen des größten Naturpark Deutschlands. Initiatorin der Nisthilfe ist Julia Wohlwender. Die Mutter von drei Kindern hatte die Idee bereits 2019 für des Projekt am Ortsrand. Hintergrund: Sie stammt vom Bodensee und auf dem Dach des Pferdestalls bei ihr Zuhause brüteten einst Störche. „Das hat die Kinder immer sehr begeistert. Es war einfach schön. Das möchten wir auch hier haben“, sagt sie gut gelaunt. Das Projekt steht unter einem guten Stern. Denn der Storch hat der Ortschaftsrätin, die seit gut zwölf Jahren in Hohenwettersbach lebt, vor rund zwei Wochen das dritte Kind gebracht.

Ob Meister Adebar das gut gemeinte Angebot annimmt, ist natürlich ungewiss. Recht optimistisch zeigte die Karlsruher Gartenbauamts-Leiterin Doris Fath, auch wenn das künstliche Nest doch relativ weit von Seen und Weihern entfernt ist, in denen ein Storch normalerweise nach Nahrung fahndet. Zumindest Felder gibt es etliche in der Nähe. „Störche haben einen enormen Radius, das könnte schon passen. Aber es kann natürlich eine ganze Weile dauern, da braucht man schon etwas Geduld“, so Fath.

Nest kann 500 Kilo wiegen

Der Horst selbst wurde von der Offenen Jugendwerkstatt Karlsruhe konstruiert, die dafür alte Eichenbohlen und Äste benutzte. Das Nest brachten die Kommunalen Dienste der Stadtwerke per Hubsteiger auf dem Mast an, den sie zuvor mit Hilfe eines Statikers im Boden installiert hatten. Für das Nest wurde gar ein Mast mit verstärkter Wandstärke benötigt. „Denn so ein Storchennest kann zwischen 500 Kilo und zwei Tonnen wiegen. Das ist schon ein erhebliches Gewicht. Zumal der Mast auch die starken Winde aushalten muss, die hier über die Felder wehen“, so Manfred Weiß von der Stadtwerke-Tochter Kommunale Dienste.

Rund 2500 Euro des Projekts wurde durch Spenden generiert – unter anderem durch Verkäufe von Selbstgebasteltem im Ort. Die Ortsvorsteherin jedenfalls freute sich über das „große ehrenamtliche Engagement“ und bedankte sich bei allen Beteiligten. Jetzt fehlt nur noch Meister Adebar.