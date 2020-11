Bei Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung stellten die Beamten am Dienstag mehrere Verstöße fest. Eine Fünfergruppe hielt sich am Festplatz auf, ohne dabei die Regeln einzuhalten. Bei einer Kontrolle von drei Personen am Kronenplatz fehlte die Mund-Nasen-Bedeckung, wobei eine Person zudem zwei Tütchen mit Marihuana mitführte. In einer Straßenbahn fiel ein Mann auf, der keinen Fahrschein vorweisen konnte und auch keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Er flüchtete, wurde aber zu seinem Pech von einem in der Nähe befindlichen Polizisten beobachtet, der ihn festhalten konnte. Ein 57-Jähriger weigerte sich in einem Mühlburger Lebensmittelgeschäft trotz mehrmaliger Aufforderung, eine Maske aufzusetzen. Alle Personen müssen mit einer Geldbuße von bis zu 250 Euro rechnen.