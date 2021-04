Am Montag wurde an zwei Stellen zu „Drogen im Straßen“ und „Schwerlastverkehr“ kontrolliert. In Kronau wurden drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und diverse weitere Ordnungswidrigkeiten. Insgesamt wurden 196 Fahrzeuge und 280 Personen kontrolliert. Überprüft wurde zudem der Schwerlastverkehr auf der L555. Insgesamt neun Lastwagen wurden kontrolliert, wobei auch hier mehrere Ordnungswidrigkeiten geahndet wurden. Zweimal wurde die Weiterfahrt untersagt wegen mangelnder Ladungssicherung.