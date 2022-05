In den vergangenen Tagen verdichten sich Anzeichen, dass ein Wolf durch den Landkreis Karlsruhe gestreift ist. Hinweise dazu gab es aus Bruchsal, Stutensee, Philippsburg und Linkenheim-Hochstetten, so das Landratsamt Karlsruhe in einer Mitteilung.

Eine zweifelsfreie Bestätigung ließen die Meldungen nicht zu. „Es ist durchaus möglich, dass ein Wolf durch die Rheinebene streift“, so der Wildtierbeauftragte im Landratsamt Daniel Reinhard. „Bei gesichteten Einzeltieren handelt es sich oft um einen Jungwolf der sein Elternrudel verlassen hat und auf der Suche nach einem neuen Revier oder einer Partnerin ist und dabei nicht selten mehrere hundert Kilometer zurücklegt“. Angaben und Nachweise – teilweise wurden Foto- und Filmaufnahmen gemacht – wurden zur weiteren Auswertung an das Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) nach Freiburg weitergeleitet.

Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, es wird jedoch empfohlen – wie generell bei allen Wildtieren – Abstand zu halten, keine Streichel- oder Fütterungsversuche zu unternehmen, befestigte Waldwege nicht zu verlassen und Hunde an der Leine zu führen. Als Wildtierart sind Wölfe nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt.

Die für das Wolfsmonitoring zuständige Forstliche Versuchsanstalt Freiburg bittet, Beobachtungen direkt an info@wildtiermonitoring.de oder 0173 6041117 zu melden.

Gesichtete Wölfe sollen gemeldet werden

Meldungen werden auch unter kreisjagdamt@landratsamt-karlsruhe.de entgegengenommen. Für eine sichere Bestätigung sind neben scharfen Fotos und Videos auch Speichel oder Kot für eine DNA-Probe hilfreich.

Wölfe in Deutschland

In Deutschland wurden im Jahr 2021 157 Wolfsrudel erfasst, hinzukommen 27 Wolfpaare und 19 sesshafte Einzeltiere. Der Großteil der Wölfe lebt in Brandenburg, Niedersachsen und Sachen. In Baden-Württemberg wurden erstmals im Jahr 2015 wieder Wölfe bestätigt. Neun zugewanderte Wölfe konnten seitdem dort genetisch nachgewiesen werden. Nach Rheinland-Pfalz kam der Wolf bereits 2012. Rund neun bis 20 Tiere leben hier, sesshaft aber bisher nur im Westerwald.