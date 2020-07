In der Nacht auf Sonntag kam es auf dem Karlsruher Schlossvorplatz zu einer handfesten Auseinandersetzung, an der sich mehrere Personen beteiligt haben sollen. Eine größere Studentengruppe war auf dem Platz, um dort ein Gesellschaftsspiel zu spielen. Ihre Fahrräder, Rucksäcke und Getränkekisten hatten sie etwas abseits abgestellt. Gegen Mitternacht kam eine zweite Gruppe junger Männer und Frauen hinzu, die zunächst das Spiel störten, dann aber vorerst weiterzogen. Nach kurzer Zeit kehrte diese zweite Gruppe jedoch zurück und bediente sich an den abgestellten Getränken und durchsuchte die Rucksäcke. Als sie daraufhin von der Studentengruppe angesprochen wurden, reagierten diese aggressiv und einige aus der Gruppe gingen auf die Studenten los. Es kam zu mehreren Körperverletzungen. Die Tätern flüchteten, bevor die Polizei da war. Drei Täter konnten aber schnell identifiziert und von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Die drei Beschuldigten im Alter zwischen 18 und 19 Jahren werden sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.