Nachdem man sich gegenseitig „provozierende Blicke“ zugeworfen habe, wie die Polizei schreibt, kam es am Samstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zunächst gingen wohl vier Personen im Alter von 17 bis 20 Jahren auf einen 27-Jährigen los. Nachdem ein 33-Jähriger wohl zunächst schlichtend eingreifen wollte und einen der Angreifer in den Schwitzkasten nahm, ging die Vierergruppe auch auf ihn los. Erst durch die Polizei konnte die aufgeheizte Stimmung beruhigt werden. Nun trafen jedoch drei weitere Personen auf dem Parkplatz ein, die offenbar „zur Verstärkung“ hinzugerufen wurden und die sofort lautstark und aggressiv auftraten. Einer von ihnen musste von den Polizisten zu Boden gebracht und in Handschellen gelegt werden. Alle Beteiligten müssen nun mit Anzeigen rechnen.