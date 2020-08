Am Wochenende mussten rund um den Epplesee mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Kapazitätsgrenze des Sees war mit etwa 7.000 Besuchern schnell erreicht. Nachdem der offizielle Parkplatz belegt war, wurden die Anreisenden auf die kostenlosen Parkplätze am Messegelände verwiesen. Viele nutzten diese Möglichkeit jedoch nicht und parkten wild auf landwirtschaftlichen Wegen und auch Feldern. Auch aufgrund der hohen Brandgefahr wurden etwa 30 Fahrzeuge abgeschleppt. Zeitweise waren bis zu zehn Abschleppfahrzeuge gleichzeitig eingesetzt. Die Kontrolleure von Stadt und Polizei mussten sich zudem Beschimpfungen von mehreren Autofahrern anhören.

Auch ein Exhibitionist war am See unterwegs

Und dann auch noch das: Ein Exhibitionist hat am späten Sonntagabend zwei Badegäste vom Epplesee auf dem Parkplatz der Neuen Messe aufgelauert. Als zwei Frauen im Alter von 21 Jahren gegen 22 Uhr nach dem Besuch des Sees zu ihrem geparkten Auto kamen, zeigte sich ihnen ein komplett entkleideter Mann, der sich demonstrativ selbst befriedigte. Die jungen Frauen stiegen in ihr Fahrzeug und verständigten unterwegs die Polizei. Der flüchtige Tatverdächtige wurde auf ein Alter zwischen 40 und 50 Jahren geschätzt. Er hatte eine sportliche Figur und trug ein schwarzes Stirnband. Seine Haare von dunkler Farbe waren lang und zu einem Zopf gebunden. Hinweise bitte an die Polizei unter: 0721 666-5555.