Mit dem Notinsel-Aufkleber an der Eingangstür setzen Geschäfte ein Zeichen für mehr Kinderfreundlichkeit und dafür, dass sich Kinder und deren Eltern auf die Hilfe der Notinsel-Partner verlassen können. Nun gibt es auch eine Notinsel-App.

Sie ist ab sofort in den APP-Stores kostenlos erhältlich. Mit der App können Kinder bis zu zehn wichtige Telefon-Nummern direkt anrufen. Auch die Polizei kann mit zwei Klicks angerufen werden. Die Kinder sehen bei Verwendung der App in ihrem direkten Umkreis von 2,5 Kilometern die nächsten Notinseln und können dahin navigieren. Auch die Öffnungszeiten können abgerufen werden. Kinder können zudem sogenannte „Privatinseln“ hinterlegen, zum Beispiel das Elternhaus, das Haus der Großeltern oder von guten Freunden . Die Geschäfte führen bereits oder erhalten in diesen Tagen einen Zusatzaufkleber mit QR-Code, der neben dem eigentlichen Notinsel-Aufkleber angebracht wird.

Mit der Notinsel-App für Eltern, Großeltern und Kinder wird die sichere Wegeplanung zur Familiensache. Entlang der Geschäfte können Erwachsene mit ihren Kindern die sicheren Wege planen. Dabei lernen die Kinder auch alle Geschäfte kennen und bauen im Gespräch mit den Erwachsenen Ängste und Hürden ab, damit sie die Notinsel auch nutzen, wenn es denn nötig wird.

Seit 2002 steht das Kinderschutzprojekt Notinsel bundesweit und auch in Karlsruhe für den Schutz von Kindern und die Gestaltung der sicheren Wege zur Schule oder nach Hause. Rund 500 Notinseln gibt es in der Fächerstadt und die haben eine offene Tür für Kinder in Not -und Gefahrsituationen.