Ein Stück „neue Normalität“ kehrt an den Baden-Airpark zurück. Denn seit Anfang des Monats starten und landen am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) wieder mehr Airlines. Dazu kommen steigende Passagierzahlen und ein größeres Angebot an Flugzielen, wie die Flughafenverwaltung mitteilt.

Das hängt wohl auch mit den Sommerferien zusammen, die in Rheinland-Pfalz bereits begonnen haben und nun auch in Baden-Württemberg anstehen. Beispielsweise die Flugziel Larnaca auf Zypern und Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste seien stark nachgefragt. Laut Flughafen gingen der „gelungenen Wiederaufnahme des Flugbetriebs am FKB wochenlange Vorbereitungen voraus“. Sowohl Fluggästen als auch Mitarbeiter müssen sich nach wie vor an strikte Hygienebedingungen halten: Markierungen, Hinweisschilder und Durchsagen erinnern im gesamten Flughafenterminal an die Abstandsregeln.

Mund-Nasen-Schutz mit Flughafen-Logo

An vielen Stellen wurden Plexiglasscheiben und Desinfektionsspender installiert und es gilt die Maskenpflicht.

„Wer seine Maske vergessen hat, kann diese an Automaten direkt an den Eingängen erwerben. Zusätzlich bietet auch der Shop im Terminal wiederverwendbare, zweilagige blaue Stoffmasken mit FKB-Logo zum Kauf an“, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem wird darauf hingewiesen, rechtzeitig und damit mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.