In den Medien geht es derzeit fast nur noch darum, wo und wie schnell die Corona-Maßnahmen gelockert werden können. Die dritte Welle scheint gebrochen – doch das ist auf den Intensivstationen der Krankenhäuser noch nicht wirklich angekommen. Dort wird weiter am Rande der Belastungsgrenze gearbeitet, doch davon ist kaum noch die Rede.

So etwas stört auch Patricia Zöller aus Rastatt. Die 32-Jährige arbeitet seit knapp fünf Jahren als Intensiv-Pflegerin am Städtischen Klinikum Karlsruhe, zuvor hatte sie acht Jahre lang an den Vincentius-Kliniken auf der Intensivstation ihren Arbeitsplatz. Dass sie sich der Intensiv-Pflege zuwenden würde, war Zöller sehr früh klar, denn die Arbeit auf Intensivstationen hat ihren ganz besonderen Reiz. Im Gegensatz zu den Normalstationen haben Patienten hier fast durchweg eine längere Verweildauer und in dieser Zeit lerne man auch den Menschen hinter dem Patienten viel besser kennen. Auch die Angehörigen der Patienten spielen dabei eine wichtige Rolle und so gibt es trotz hoher Belastung und viel Verantwortung eben auch immer diese besonderen, die positiven Momente. Wenn sich der Gesundheitszustand eines Patienten, den man besser kennengelernt hat, spürbar verbessert, dann stellt sich Genugtuung ein. „Dann habe ich offensichtlich vieles richtig gemacht.“

Corona hat allerdings vieles geändert. Die Arbeitsbelastung nahm nochmals zu, die schweren Verläufe ebenfalls. Vor allem die zweite Welle, rund um Weihnachten, hat ihr, und nicht nur ihr, richtig zugesetzt. Patienten mussten immer häufiger auf den Bauch gedreht werden, um das Atmen zu erleichtern. Auch Beatmungsgeräte wurden häufiger eingesetzt und insgesamt hat sich die Betreuung nochmals intensiviert. „trotzdem gab es viele Patienten, deren Zustand sich sehr schnell verschlechterte. Irgendwann hat man es dann im Gespür, dass dieser Patient, diese Patientin, die Station nicht lebend verlassen wird.“

Die vielen Todesfälle über Weihnachten seien für das medizinische Personal ein richtiger Tiefpunkt gewesen. Auch weil der Kontakt zu den Angehörigen, wegen des Besuchsverbots, nicht zustande kam. „Das war schon sehr frustrierend.“ Im Moment sei es, trotz hoher Auslastung der Stationen, nicht ganz so schlimm. Die Patienten seien jünger und widerstandsfähiger, die Todeszahlen deutlich geringer als noch um den Jahreswechsel herum.

Regeln einhalten rettet Menschenleben

Und trotzdem: Wenn über Demonstrationen von Querdenkern, Corona-Leugnern und Impfgegner berichtet wird, dann wird auch jemand wie Patricia Zöller so richtig sauer. „Am liebsten würde ich solche Leute mal auf eine Intensivstation mitnehmen. Ihnen Menschen zeigen, wie sie nach Luft japsen oder wie lange es dauert, bis so jemand wieder einen Becher halten oder alleine sitzen kann.“ Sie könne die Leute schon verstehen, die nach einem Jahr Corona endlich Lockerungen wollen, ihr selbst gehe es ja auch so. Doch sie sieht auch die vielen Menschenleben, die gerettet werden könnten, wenn nur die wichtigsten Regeln besser eingehalten würden. „Wenn im Fernsehen über Demos berichtet wird, bei denen viele keine Masken tragen, muss ich sofort wegschalten“, sagt sie.

Trotz der großen Arbeitsbelastung herrscht aber noch immer eine positive Grundstimmung. „Wir sind ein relativ großes Team und der Zusammenhalt ist gut.“ Das große Team erlaube es auch, dass die Arbeitspläne eingehalten werden können. Natürlich müsse man ab und zu kurzfristig einspringen, doch insgesamt sei die Personalsituation ganz gut, auch weil es Unterstützungen aus anderen Fachabteilungen gebe. Langfristig müsse aber der Beruf interessanter gestaltet werden. Dabei geht es auch, aber nicht nur um das Geld. Es geht vor allem um Wertschätzung, sagt Pflegedirektorin Elvira Schneider, die sich darüber ärgert, dass ein Teil der Coronazulagen nun wohl doch versteuert werden muss. Ärgerlich und demotivierend sei so etwas.

Patricia Zöller hofft, dass es irgendwann bei den Dokumentationspflichten Erleichterungen geben wird. Da könnte den Intensiv-Pflegern problemlos Arbeit abgenommen werden. Auch mehr Flexibilität wäre hilfreich. Dass beispielsweise statt zwei Patienten auch mal nur ein Patient betreut werden muss, wenn dessen Gesundheitszustand dies erfordert. Umgekehrt könnten auch mal drei Patienten betreut werden, falls deren Gesundheitszustand nicht ganz so kritisch ist. So etwas ließe sich im Team problemlos lösen. Ob sie den Job in der Intensiv-Pflege bis zur Rente machen wird, könne sie im Moment nicht sagen. Derzeit verschwendet sie aber keinen Gedanken daran, ihren Job aufzugeben. Das Positive überwiegt eindeutig. „Zudem ist dieser Beruf, wie derzeit zu sehen ist, absolut krisenfest“, schmunzelt sie.