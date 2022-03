Mit einer Sachspende im Wert von insgesamt 10.000 Euro unterstützt das Städtische Klinikum Karlsruhe den Verein „Ukrainer in Karlsruhe“. Die Gruppe organisiert Transporte mit Spenden und begleitet sie in die Ukraine.

Liliia Muzyka ist Mitglied des Vereins und zudem im Geschäftsbereich Infrastruktur des Klinikums beschäftigt. Sie hat die Geschäftsführung auf die Hilfstransporte aufmerksam gemacht – nicht nur, weil sie selbst stark vom Krieg betroffen ist. „Meine Familie lebt in der Ukraine. Momentan ist es für viele Menschen zu gefährlich auszureisen. Wir möchten unsere Heimat auf diese Weise unterstützen. Das Klinikum ist bisher die erste Institution, die Medikamente in dieser Größenordnung an unseren Verein gespendet hat. Dafür bin ich sehr dankbar“, so Liliia Muzyka.

Solidarität in schwierigen Zeiten

Das Klinikum stellt Medikamente und medizinische Gebrauch- und Verbrauchsgüter im Wert von rund 10.000 Euro bereit. „Dringend benötigt werden beispielsweise Infusionspumpen, Thermometer, Blutdruckmessgeräte, Venenverweilkanülen, OP- und Untersuchungshandschuhe, sowie Wundverbände, Mullbinden und Universalbinden“, erklärte Michael Geißler, medizinischer Geschäftsführer, bei der Übergabe der gepackten Paletten.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und die Menschen in der Ukraine in dieser schwierigen Zeit auf ganz praktische Weise zu unterstützen“, ergänzte Markus Heming, kaufmännischer Geschäftsführer. Ende dieser Woche machen sich die Transporter dann auf die Reise und verteilen die Güter in verschiedene ukrainische Krankenhäuser.

Der Verein „Ukrainer in Karlsruhe“ sowie weitere Einrichtungen sammeln auch weiterhin noch Spenden. Benötigt werden Lebensmittel oder Decken. Sie können beim Verein in der Fiduciastraße 10c in Karlsruhe abgegeben werden. Auch Geldspenden sind sehr willkommen, um vor Ort Lebensmittel zu kaufen und die Transporte zu finanzieren.