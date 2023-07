Was mit der Einweihung der Fußgängerzone in der Pfinztalstraße im September 1977 begann, entwickelte sich zum größten Stadtteilfest in Karlsruhe: Heute ist das Durlacher Altstadtfest über die Grenzen Karlsruhes hinaus bekannt.

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Dann verwandeln sich die Straßen und Plätze der Markgrafenstadt zum 45. Mal in eine Festmeile mit abwechslungsreichem Unterhaltungsprogramm. Nach einem musikalischen Auftakt durch die Big Band des Markgrafen-Gymnasiums aus Durlach eröffnet Ortsvorsteherin Alexandra Ries am Freitag, 7. Juli, um 17 Uhr auf der Bühne am Rathaus offiziell das Fest. Anschließend erfolgt der Fassanstich.

Auf 14 Bühnen spielen Bands

In diesem Jahr nehmen 32 Vereine und Organisationen teil – ein Drittel davon ist seit dem ersten Altstadtfest ununterbrochen dabei. Von Musikprogramm über Vereinsvorführungen bis hin zu Spielangeboten gibt es viel zu erleben. Auf 14 Bühnen unterhalten Bands und DJs die Besucherinnen und Besucher während der gesamten Festzeit. Zwischen 13 und 18 Uhr am Samstag präsentieren sich Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler bei der Open Stage. Auch Jugendliche und jung gebliebene kommen nicht zu kurz: Für sie wird es am Weiherhof eine gesonderte Bühne mit DJ-Sets geben. Das vollständige Programm mit Lageplan ist im Netz abrufbar.

Wer am Wochenende in Durlach unterwegs ist, wird einige Änderungen durch das Altstadtfest bemerken: Da Marktplatz und Saumarkt durch die Stände belegt sind, kann der Wochenmarkt an diesen Tagen nicht stattfinden.

Anreise mit Bus und Bahn

Die Pfinztalstraße in Durlach wird von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Besucherinnen und Besucher reisen am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln an – zwischen den Haltestellen Durlach Bahnhof und Durlach Turmberg richten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) einen Schienenersatzverkehr ein. Für den Rückweg Richtung Karlsruhe bieten die VBK zusätzliche Fahrten an: Im Zeitraum von 1 bis 3 Uhr besteht ein 15-Minuten-Takt bis zum Hauptbahnhof, weiterhin verkehrt eine Zusatzfahrt ab 3.30 Uhr auf der Linie NL2 bis zum Hauptbahnhof.

Das Fest findet in der gesamten Durlacher Altstadt . Festzeiten: Freitag 7. Juli: 17 Uhr bis 01.30 Uhr, Samstag 8. Juli : 11 Uhr bis 01.30 Uhr