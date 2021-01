Ein 35-jähriger Obdachloser geriet am Freitag in eine hilflose Lage. Der Mann nächtigt laut Polizei regelmäßig am Rheinufer, als er vom Hochwasser überrascht wurde. Er konnte sich nicht mehr auf sicheres Terrain retten und stand letztlich im hüfthohen Wasser. Er rief die Rettungskräfte an. Da der Mann seinen genauen Standort nicht nennen konnte und die Verständigung aufgrund fehlender Sprachkenntnisse schwierig war, wurden neben mehrerer Polizeistreifen zwei Boote der Wasserschutzpolizei und ein Hubschrauber angefordert. Es waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Durch ein Boot der Feuerwehr konnte der unverletzte, aber völlig durchnässte Mann letztlich geborgen werden.