Als die Masken mit Ausbruch der Pandemie knapp waren, war der Ruf nach weniger Abhängigkeit von China laut. Ein Unternehmen aus Rastatt veränderte seine Pläne und stieg voll in die Maskenproduktion ein - und will am Ball bleiben.

„Durch Corona wurde es plötzlich sehr stressig“, erinnert sich Ming Gutsche noch allzu gut an das Frühjahr 2020. Im Jahr 1996 gründete sie in Rastatt das Unternehmen Dach, das Schutzkleidung wie Overalls, Handschuhe und andere Schutzausrüstungen anbietet. „Wir haben fast alles, was Personal und Patienten schützt.“ Die Produkte kommen fast alle aus China und werden von Bietigheim weiterverkauft. Doch als zu Beginn der Pandemie die Schutzmasken knapp waren, beschleunigte die Firma Pläne für eine heimische Produktion enorm.

„Um uns herum ist die Zahl an Speditionsfirmen stetig gewachsen. Das hat mir zu denken gegeben und ich dachte mir, wir verschicken nur noch Waren von A nach B“, beschreibt Ming den Prozess zur Idee einer Produktion in Deutschland. Dazu kam, auch in China sind die Lohnnebenkosten deutlich gestiegen, was Gutsche auch gut findet. Doch um die gewünschten Preise realisieren zu können, mussten die Unternehmen in noch günstigere Länder umsiedeln. „Viele Unternehmen gingen nach Laos, Vietnam oder andere Länder. Ich war auf der Suche nach Produktionsmöglichkeiten auch schon in Armenien und Kambodscha gewesen.“ Doch parallel wuchs der Wunsch nach einer heimischen Produktion. „Ich habe überlegt, was lässt sich hierzulande wettbewerbsfähig produzieren. So kam ich auf Masken, da die Produktion vollautomatisiert möglich ist.“

Krisenstab im Gesundheitsministerium

Eigentlich sollte die Maskenproduktion im kommenden Jahr in einer neu gebauten Produktionshalle starten. „Doch dann kam die dramatische Situation mit Corona. Es fehlten Masken und sie mussten daher sogar mehrfach getragen werden“, sagt Gutsche. In der Krise wendete sich die Bundesregierung an die wenigen Experten und Unternehmen in diesem Bereich. „Ich war regelmäßig in Berlin zu Krisensitzungen“, erzählt Gutsche. „Dabei habe ich Jens Spahn erzählt, dass wir eine Maskenproduktion planen. Er war ganz begeistert und wollte, dass wir so schnell wie möglich damit anfangen.“ Der Gesundheitsminister wollte gleich ein Angebot, das sie noch geschrieben habe. Doch dann kam keine Antwort. Auf Nachfrage erfuhr sie dann, dass es erst eine öffentliche Ausschreibung brauche. Das Ministerium beruhigte sie aber, es gäbe ja kaum Maskenhersteller in Deutschland.

„Bei der Ausschreibung mit sehr kurzer Vergabefrist haben dann 230 Unternehmen ein Angebot abgegeben und 50 den Zuschlag bekommen“, liest sie im alten Schriftverkehr. „Da waren ganz viele Unternehmen dabei, die nichts mit Masken zu tun hatten.“ Teppichhersteller, Maschinenbauer, ein Matratzenwerk und ganz viele Gründer hätten sich beworben und nur zwei Unternehmen aus der Branche. „Damals war Goldgräberstimmung“, erinnert sich Gutsche. Sie hätte Anfragen von Unternehmen bekommen, die auch bei der Ausschreibung gewonnen hätten, aber gar nicht wussten, wie sie produzieren sollten. Einige hätten auch die Masken von Dach gekauft und beim Bund abgeliefert.

Bis zu 600 Masken pro Minute

„Am Anfang war das mehr eine Manufaktur als eine Fabrik“, beschreibt Gutsche, die zeitintensive Produktion der Masken mit viel Handarbeit. 103 Mitarbeiter waren zu Hochzeiten bei Dach beschäftigt, denn es galt bis Ende 2021 die dem Bund zugesicherte Liefermenge an Masken einzuhalten. „Das war nicht wirtschaftlich, andere hatten den Zuschlag mit dem fünffachen unseres Preises auch erhalten. Langsame Maschinen und viel Handarbeit, das war ein reines Verlustgeschäft“, sagt die Gründerin. Sie bestellte parallel vollautomatische Maschinen, doch ihre Lieferzeiten betrugen bis zu einem Jahr. Doch jetzt laufe die Maskenproduktion, 150 Stück FFP2-Masken und 600 OP-Masken schaffe man pro Minute. „Wir sind deutlich effizienter in der Produktion geworden, aber da gibt es noch einiges zu verbessern, um preislich noch wettbewerbsfähiger zu werden“, sagt Gutsche.

Denn trotz dem zu Beginn der Pandemie häufig geäußerten Wunsch nach mehr Unabhängigkeit durch heimische Produktion schauten die meisten Kunden allein auf den Preis. „Es gibt Kunden, die sagen klar, uns ist egal, wo es herkommt, es muss günstig sein“, erklärt sie. „Bei privaten Kunden kann man nichts vorschreiben, aber bei staatlichen Ausschreibungen würde ich mir einen Prozentsatz für heimische Produkte wünschen. Nur nach Preis finde ich beim Staat nicht gut.“ Ein kleinerer Teil der Kunden sei aber bereit, einen „kleinen Aufpreis“ für Masken „Made in Germany“ zu zahlen.

Gutsche wolle aber nicht jammern, sondern das Beste geben. Dabei hofft sie auf eine neue Entwicklung aus dem eigenen Haus. „Wir haben jetzt hochwertigere FFP2-Masken für den ganztägigen Gebrauch entwickelt. Ich teste sie schon und kann sie problemlos von sechs Uhr morgens bis 23 Uhr tragen.“ Auch die Mitarbeiter trügen die neuen Maskenmodelle schon. Der Verkauf sei ab kommendem Monat geplant.