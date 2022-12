Sein berufliches Leben widmete er den Orang-Utans, den „Waldmenschen“. Jetzt geht der stellvertretende Zoodirektor Clemens Becker nach 37 Jahren in Ruhestand.

Herr Becker, Ende des Jahres, nach 37,5 Jahren, gehen Sie in Pension. Sie sind, zusammen mit Schimpanse Benny, der am längsten im Zoo präsente Bewohner …

Das sind wir tatsächlich (lacht). Benny ist ja, das kann ich schon sagen, so etwas wie mein guter Jugendfreund. Den hatte ich vor über 37 Jahren kennengelernt, und wir sind zusammen alt geworden. Wir haben beide auch inzwischen einen weißen Bart bekommen (Anm.: Benny kam als kleiner Wildfang 1970 in den Karlsruher Zoo).

Sie beide leben zusammen fast 90 Jahre im Zoo. Wie oft haben Sie denn tag-täglich Kontakt mit Benny?

Wenn ich im Dienst bin, habe ich nahezu täglich Kontakt mit ihm. Und Benny hat immer Interesse an mir, kommt an die Scheibe und klopft und will natürlich dann eine kurze Begrüßung haben. Die dann mehr oder weniger intensiv ausfällt.

Er kennt Sie also in- und auswendig…

Er sieht an meiner Gestik, was für eine Stimmung ich habe. Und reagiert dann auch entsprechend. Der direkte Haut-Haut-Kontakt war in der Corona-Zeit reduziert. Ein Fingerhakeln, ein Durchstecken von Strohhalmen. Das vermisse ich derzeit irgendwie.

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Benny beschreiben?

Einfach eine gute Männerfreundschaft (lacht)

Die Menschenaffen sind dem „Homo sapiens“, uns Menschen, genetisch ähnlich: Sie haben sich seit den 1980-ern insbesondere der Forschung an den Waldmenschen, den Orang-Utans, verschrieben. Was lernten Sie von diesen?

Meine ersten Kontakte und mein Interesse mit Orang-Utans gingen schon 1977 los. Damals im Frankfurter Zoo, wo ich einst als Student tätig war. Daraus folgten weiteren Studien in über 20 Zoos in Europa, die ich in meinem Diplom im Studium bearbeitete – und dann später auch zum Doktortitel führten.

Was ist an den Orang-Utans besonders interessant?

Die Orang-Utans finde ich, sind unter den Menschenaffenarten die Interessantesten, aber auch vom geistigen Potenzial her gesehen die uns Menschen am ähnlichsten Primaten. Sie sind einfach die Denker unter den Menschenaffen, wirken dabei oft etwas introvertiert, aber sind diejenigen, die auch vorausplanen können.

Wie bedroht ist die Art der Orang-Utans – auch im Vergleich etwa zu Schimpansen oder den Bonobos?

Orang-Utans kann man sagen, sind etwa gleich stark bedroht wie die Bonobos. Auf der Insel Sumatra, wo sie ja vorkommen, gibt es noch etwa 6 bis 7.000 Orang-Utans, auf Borneo schätzt man noch um die 50.000. Vor einigen Jahrzehnten war der Bestand noch bei etwa 1 Mio. Tieren. Wir haben es also mit einem drastischen Rückgang zu tun, der natürlich auch auf den Rückgang ihrer Lebensräume, die Zerstörung der Wälder, den Anbau von Palmölplantagen mit zurückzuführen ist.

Kann man über Orang-Utans, zu denen Sie über 40 Jahre das Zuchtbuch führten, forschen, wenn im eigenen Zoo kein Vertreter dieser Art präsent ist?

Das hat mir die Arbeit, als europäischer Koordinator und Spezialist für diese Menschenaffenart, doch im Prinzip eher erleichtert. Ich konnte immer wertfrei urteilen, wie der Nachwuchs geplant, wie die Paare gebildet werden; in welchen Zoo sie gehen.

Kommen wir zur Neu-Ausrichtung des Zoos: Artenschutz steht seit dem Dienstantritt von Direktor Matthias Reinschmidt nach 2015 mehr denn je im Fokus.

Bei Artenschutz muss ich etwas weiter ausholen. 2014, in meiner Zeit als kommissarischer Direktor, war ich auf einer Ecuador-Reise. In dieser Zeit der kommissarischen Leitung wollte ich für Karlsruhe ein eigenes Programm aufstellen. Dort, vor Ort, sagte ich dort zu meiner Frau: „Du, ich kaufe hier auch ein Stück Regenwald“. Da begann ich dann auch öffentlich Geld zu sammeln.

Welche Zoos im Südwesten haben auch noch so etwas?

Als reine Artenschutzstiftung sind wir einzigartig in ganz Deutschland. Dass ein Zoo eine Stiftung gegründet hat, um im In situ-Bereich, im Natur- und Artenschutz vor Ort in Regionen mit bedrohten Arten tätig zu werden, das war und ist einzigartig.

Ein Themenwechsel: Früher galt, aus Hygienegründen, ein gekacheltes Gehege für Tiere als das non-plus-Ultra. Das ist aber wohl alles andere als artgerecht?

Wenn mir jemand diesen Begriff artgerecht vor Augen hält, dann antworte ich immer so, wie ich es seit 30 Jahren meinen Berufsschülern, angehenden Tierpflegern in der Ausbildung in Ettlingen, beantworte: Im Zoo hat das für mich eine andere Bedeutung. Artgerecht lebt eine Tierart in der freien Wildbahn – es ist aber ein Leben mit allen Vor- und allen Nachteilen. Also auch mal von einer Seuche betroffen zu sein, oder von einem Artgenossen getötet zu werden.

Sozusagen, übersetzt: bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie die Gefahr draußen in der Wildnis…

Da geht es auch um die Schranken, die man dort hat, knappe Nahrungsressourcen, Wassermangel. Im Zoo sprechen wir von tiergerechter, oder aber verhaltensgerechter Haltung und Unterbringung. Dann muss ich auf Verhaltensweisen eines Tieres achten – die es in freier Wildbahn hat. Da geht es auch um soziale Faktoren, die ich auf das künftige Leben im Zoo übertrage, beispielsweise die Sandkuhle für das Zebra, den Baum, an dem sich der Elefant oder das Raubtier kratzen kann…

Das vor gut einem Jahr geöffnete Luchs-Gehege am Lauterberg lässt dem Luchs-Pärchen viel Auslauf. Kein Vergleich zur Käfig-Haltung, dem kleinen Kabuff, vorher. Spüren Sie das einem veränderten Verhalten der Tiere?

Die Tiere, die früher noch im Raubtierhaus am Panzerglas auf die Besucher gewartet haben, so beobachte ich das, sind mittlerweile tatsächlich wieder etwas scheuer geworden. Die beiden Luchse, ein Männchen und ein Weibchen, haben nun die Möglichkeiten sich in die Botanik, hinter Felsen oder Büsche, zurückzuziehen. Und dabei ihrem natürlich angeborenen Verhalten wieder nachzugehen. Für die beiden hat das neue Gehege am Lauterberg einen unheimlichen Fortschritt gebracht.

Die großen Menschenaffen im Zoo, drei Schimpansen – darunter Benny, der seit 1970 im Zoo ist, sind im Außengehege in einer ehemaligen Vogel-Voliere untergebracht. Schmerzt es Sie, dass es kein großzügiges Affen-Gehege gibt?

Es ist ja jetzt ein Affengehege (erstaunter Blick … mit Denkpause). Ja, es war in der Tat mal eine Vogel-Voliere. Es war vor Jahren, als ich in den Zoo kam, auch mal zeitweilig die Unterbringung für unsere Geparden. Anfang der 2000-er Jahre haben wir es dann umgebaut für Schimpansen. Vorher waren vier Schimpansen untergebracht im südlichen Teil des Affenhauses, und hatten insgesamt eine Fläche von etwa 70 Quadratmeter zur Verfügung – innen und außen. Das jetzige Gehege ist allein im Außenbereich 400 Quadratmeter groß – für drei Tiere. Der Masterplan 2015 sieht den Bau eines großen Asienhauses vor – das hängt vom Geld ab. Auch für eine künftige Haltung von Orang-Utans.

Wie es künftig weitergeht mit der Haltung von Menschenaffen ist also unklar…

Das muss man abwarten. Derzeit ist nicht geplant, weitere Schimpansen in den Zoo zu holen. Sie werden – wie die Löwen – langfristig auslaufen.

Was ist das für ein Gefühl ab Januar, wenn Sie nicht mehr im Zoo tätig sein werden. Dazu muss man sagen, dass Sie ja noch dreieinhalb Jahre verlängert hatten?

Ich gehe jetzt vom Zoo mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Im Moment nimmt das weinende Auge tatsächlich zu, es ist ein sehr, sehr gemischtes Gefühl. Ich muss alsbald aus diesem Dienstzimmer raus in der Zooverwaltung. Ich bin derzeit ein gewählter Vorstand der Artenschutzstiftung und will mich da ehrenamtlich weiter einbringen. Meine Familie mit zwei Enkelkindern, ein Häusle im Schwarzwald, da wird im Übrigen einiges neu auf mich zukommen. Ich lasse mich da überraschen.