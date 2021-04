Unbekannte sind am frühen Montagmorgen gewaltsam in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Dabei richteten sie einen Schaden von rund 5.000 Euro an. Über die Höhe des entwendeten Diebesguts macht die Polizei keine Angaben. Anwohner sahen gegen 3.25 Uhr drei männliche Personen mit zwei Fahrrädern und einem E-Scooter in Richtung Sparkasse flüchten. Die Diebe waren laut Zeugenaussage dunkel gekleidet und etwa 1,65 Meter groß. Einer der Täter hatte eine kräftige Figur, ein anderer führte einen großen grauen Rucksack mit sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen: 0721/666 5555.