Auch für Sternwarte Waghäusel und die rund 300 Astronomiefreunde gelten die Corona-Einschränkungen und wirbeln den Blick gen Himmel ganz schön durcheinander. Der Verein zieht nun Bilanz und kündigt zwei Veranstaltungen an, die trotz Corona stattfinden sollen: Der bundesweite Astronomietag am 20. März und ein Event zur Marslandung am 8. März.

„Im schier nicht endenwollenden Shutdown liegt die Sternwarte Waghäusel keinesfalls im Dornröschenschlaf“, so der Vereinsvorsitzende Wolfgang Stegmüller. Der