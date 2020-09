Es geht wieder los: „Leos Bühne mit Biss“ startet nun auch wieder in die neue Spielzeit. Allerdings: Das Hygiene- und Sicherheitskonzept sieht vor, Veranstaltungen gegebenenfalls von der Philippsburger Jugendstilfesthalle in die Bruhrainhalle in Huttenheim zu verlegen. Es empfiehlt sich daher vor der Anfahrt der Blick auf die Homepage. Zum Auftakt gastiert am 1. Oktober, 20 Uhr, Lucy van Kuhl mit ihrem neuen Programm „Dazwischen“, am 16. Oktober, 20 Uhr, gibt es im Alex-Huber-Forum in Forst Satire und Comedy nach dem Motto „Kopf hoch, Brust raus! Mit Haltung und Humor durchs Leben“ mit Daphne de Luxe und am 29. Oktober, 20 Uhr, folgt in Philippsburg Carmela de Feo alias „La Signora“ mit ihrem Programm „Allein unter Geiern“. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.leosbühne.de . Dort ist auch die Kartenvorbestellung möglich.