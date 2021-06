Endlich sind auch wieder die ersten Fahrten auf dem Fahrgastschiff der Rheinhäfen Karlsruhe möglich. Im Juni stehen am 20. eine Südrundfahrt und am 27. die Fahrt nach Plittersdorf auf dem Fahrtenprogramm, bevor ab Juli das erweiterte Fahrtenprogramm mit 4-Häfenrundfahrten und der Fahrt nach Speyer zu einem Ausflug auf dem Rhein einlädt. Jeweils ab 15 Uhr können knapp 150 Fahrgäste nun wieder den Rhein auf dem Schiff genießen. Fahrgäste benötigen einen aktuellen, amtlichen und negativen Corona-Schnelltest. Dies gilt für alle Fahrgäste ab sechs Jahren. Vollständig Geimpfte sowie Genesene benötigen mit entsprechenden Nachweisen. Die erforderlichen Nachweise sind beim Ticketkauf beziehungsweise vor Fahrtantritt vorzuzeigen.

Mit neuer Gastronomie an Bord startet die MS Karlsruhe in die Saison. Das Team von Rhein Dining um Pascal Oudotte sorgt für das leibliche Wohl während der Fahrt. Nicht zuletzt hat er sich als Koch bei Sören Anders – ehemals jüngster Sternekoch Deutschlands – auf dem Turmberg einen Namen gemacht und leitet heute das „Stilbruch“ in der Karlsruher Scheffelstraße.

Info

Aktuelle Informationen sowie die Speisekarte findet man auf der Rheinhafen-Webseite www.fahrgastschiff-karlsruhe.de sowie auf den Social Media-Kanälen. Tickets für die MS Karlsruhe gibt es bei der KVVH GmbH, Geschäftsbereich Rheinhäfen, Werftstraße 2 oder an der Tageskasse an der Anlegestelle der „MS Karlsruhe“. Eine Stunde vor Abfahrt können dort Restkarten gekauft werden, sofern vorhanden.