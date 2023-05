Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Besonders ruhig gelegen ist der Karlsruher Campingplatz in Durlach nicht. Trotzdem wurde er in diesem Jahr nach der vollständigen Renovierung gut angenommen. Selbst Dauercamper, auch aus der Südpfalz, gibt es.

In seiner ersten vollständigen Saison erwies sich der Campingplatz in Karlsruhe-Durlach als voller Erfolg. Bis zum Schluss am 7. November verzeichnete das Gelände 10.329 Ankünfte und 21.292