Diagnose Aids bedeutet gleichzeitig in jammervolles, langsames Sterben? Schon lange nicht mehr, sagt Matthias Tures von der Aids-Hilfe Karlsruhe. So habe ein Aids-Kranker eher normale Alltagsprobleme wie verspätete Züge. Auch wenn die Krankheit nicht heilbar sei, die Medikamente seien so gut geworden, dass das Virus auch beim Geschlechtsverkehr nicht übertragen werden könne, so Tures bei einer Pressekonferenz zum Welt-AIDS-Tag am Mittwoch, 1. Dezember.

Weltweit leiden rund 38 Millionen Menschen an der Immunschwächekrankheit, 680.000 starben im letzten Jahr an den Folgen, allerdings erhalten auch nur rund 75 der Kranken Medikamente. In Deutschland