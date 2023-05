Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pandemie trifft obdachlose Menschen hart, die Kräfte schwinden: Denn die tagsüber wärmende Frühlingssonne täuscht darüber hinweg, dass die Nächte nach wie vor eisig kalt sind. Die Vereine Sozial-Treff 88 aus Karlsruhe und Schüler für Tiere (SfT) aus der Südpfalz bitten deshalb um Unterstützung.

Ein Montagnachmittag in der Kriegsstraße in Höhe des Badischen Staatstheaters. Während draußen die große Baustelle dröhnt, herrscht in