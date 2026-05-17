Die Lange Nacht der Brauereien ist am Freitag, 22. Mai, 17 bis 24 Uhr, in Karlsruhe geplant. Die Veranstalter versprechen jede Menge Bierkultur.

Karlsruhe war einst die drittgrößte Bierproduktionsstätte Deutschlands. Noch heute ist Bier in der Fächerstadt nicht nur ein Getränk, sondern ein Ausdruck badischer Lebensart. Die große Vielfalt zeigt sich bei der Langen Nacht. Jede der sechs teilnehmenden Karlsruher Brauereien braut in einem eigenen Stil, so dass jedes Bier seinen individuellen Geschmack hat.

Das Besondere an der Langen Nacht ist den weiteren Angaben zufolge, dass Gäste den Braumeistern direkt über die Schulter schauen können und viele Informationen über das Brauhandwerk erhalten. Sie nehmen an Führungen teil und sehen Orte, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, beispielsweise die Sudhäuser und die Brautürme. Die Brauereien haben für den Abend ein Angebot für die ganze Familie zusammengestellt. Es umfasst Livemusik, Geschicklichkeitsspiele wie die Bier-Olympiade und kulinarische Genüsse von deftigen badischen Spezialitäten bis hin zu Köstlichkeiten aus aller Welt.

Vorverkauf

Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Information und unter der Internet-Adresse www.karlsruhe-erleben.de/veranstaltungen/brauereinacht#.Eine Karte umfasst den Zugang zum Rahmenprogramm, ein Probierglas, eine Stempelkarte und ein Ticket, das am angegebenen Veranstaltungstag als Fahrkarte in allen Bussen und Bahnen im Karlsruher Stadtgebiet gilt.