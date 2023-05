Die Stadt ist vom baden-württembergischen Ministerium der Justiz und für Migration darüber informiert worden, dass das Land eine Landeserstaufnahmestelle (LEA) oder eine Außenstelle (EA) der LEA Karlsruhe auf der Gemarkung Bruchsal in Betracht ziehe.

Laut Mitteilung liegt die Begründung in den zu erwartenden, stark steigenden Flüchtlingszahlen. Als Standort befinde sich die Alte Landesfeuerwehrschule in der Vorprüfung, so die Angaben des Ministeriums. Eine konkrete Aussage für Bruchsal mit detaillierten Informationen zu den Plänen seien bisher allerdings noch nicht kommuniziert worden.

„Wir sehen das Areal der Alten Landesfeuerwehrschule als wichtigen Wohnstandort an. Deshalb ist unser erklärtes Ziel eine Wohnbebauung dort zu realisieren. Angesichts der prekären Situation auf dem Wohnungsmarkt ist diese Entwicklung dringlicher als je zuvor“, sagt Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold Schick. Seit Jahren bemühe sich die Stadt darum, das Gelände, das im Besitz des Landes ist, als Wohngebiet weiterzuentwickeln.

„Wir haben unseren Standpunkt gegenüber Vertretern und Vertreterinnen des Landes in verschiedenen Gesprächen deutlich gemacht und wurden auch von Seiten des Landes mit unseren Argumenten gehört“, wird die Oberbürgermeisterin weiter in der Mitteilung zitiert.