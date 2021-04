Die Lage am Städtischen Klinikum hat sich seit vergangener Woche zwar nicht wesentlich verschärft, von Entspannung könne aber weiterhin nicht die Rede sein. Das betrifft zunehmend auch den sogenannten Nicht-Covid-Bereich.

Rund 80 Prozent des Klinikalltags machen jenseits der Corona-Stationen aus. „Wenn auf Dauer zwölf unserer 50 Intensivbetten, die wir normalerweise im Klinikalltag brauchen, mit Covid-Patienten belegt sind, dann werden wir irgendwann mit der Behandlung der normalen Patienten Probleme bekommen“, macht Dr. Martin Bentz, Klinikdirektor der Medizinischen Klinik III, auf einen Nebenaspekt der Pandemie aufmerksam, der in öffentlichen Wahrnehmung bisher kaum eine Rolle spielt.

Dr. Michael Geißler, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums, wird in diesem Zusammenhang deutlich: „Wir müssen uns um die Covid-Patienten kümmern, keine Frage, das darf aber nicht zu Lasten der Non-Covid-Patienten gehen.“ Unfallopfer, Patienten mit Schlaganfällen oder anderen, schweren Erkrankungen hätten genau das gleiche Recht auf eine gute Behandlung, wie Corona-Patienten. Zunehmende Fallzahlen, die einen hohen Versorgungsaufwand erfordern, würden vor allem diesen Bereich aber gefährden.

Kein Verständnis hat Geißler für die zunehmenden Forderungen, Corona-Maßnahmen „endlich“ zu lockern. Auch Meldungen, wonach das Infektionsrisiko im Freien nur sehr gering sei, sieht der Mediziner sehr kritisch. Sie seien vor allem ein fatales Signal an die Bevölkerung, wonach wohl alles gar nicht so schlimm sei. Zwar bestehe im Freien tatsächlich ein geringeres Infektionsrisiko, aber eben nur, wenn weiterhin die Hygieneregelung strikt eingehalten würden. Dies gelte insbesondere für den Verzicht auf private Treffen. Außerdem müssten auch im Freien weiterhin Abstände eingehalten und bei direkten Gesprächen Schutzmasken getragen werden: „Alles, was die Bevölkerung draußen falsch macht, landet in zwei, drei Wochen hier bei uns im Klinikum. Das ist so, zu 100 Prozent.“

Szenarien wie in Brasilien oder zeitweise auch in Norditalien schließen Geißler und Bentz zwar aus, dazu sei das deutsche Krankenhaussystem zu gut organisiert, das ändere aber nichts am Ernst der Lage. Da im Krankenhaus-Cluster der Region Karlsruhe alle Intensivbetten belegt seien, werde man wohl demnächst die ersten Patienten in abgelegenere Teile Baden-Württembergs oder in andere Teile Deutschlands verlegen müssen. Technisch sei es zwar kein Problem, zusätzliche Intensivbetten einzurichten und auch Beatmungsgeräte gebe es genug, fehlendes Personal lasse sich aber nicht so schnell ersetzen.