Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstagabend in einem Einkaufscenter zwei Männer, die Waren in ihre Rucksäcke steckten und ohne diese zu bezahlen den Markt verließen. Als er die beiden ansprach, flüchtete einer. Der andere, ein 42-Jährigen, wehrte sich massiv und mussten von der verständigten Polizei in Handschellen abgeführt werden. In den Rucksäcken wurden Waren in Wert von 190 Euro gefunden.