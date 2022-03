Die Idee ist so genial – man wundert sich, dass nicht schon früher jemand darauf kam. Tara Esenyurt hat eine Broschüre nebst Rundgang für das ehemalige Konzentrationslager in Bad Schönborn zusammengestellt. In zwei Plexiglasbehältern wetterfest untergebracht und am Zaun beim Ludwig-Marum-Denkmal befestigt, sind die Broschüren zu finden und dürfen mitgenommen werden.

Vor zwei Jahren hat die Studentin Abitur gemacht. „Das war das erste Corona-Jahr und Auslandsaufenthalte waren nicht drin“, erzählt die heute 21-Jährige. Freunde hätten ihr gesagt, dass ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) doch auch ganz gut wäre.

Geschichte des KZ nicht vergessen

Auf der Suche nach einem geeigneten Platz ist sie schließlich beim Verein Lernort Kislau gelandet. Der setzt sich bekanntlich seit Jahren dafür ein, dass die Geschichte und Geschichten um das ehemalige KZ nicht vergessen werden. „Da habe ich zum ersten Mal gehört, dass es ein KZ praktisch vor meiner Haustür gab“, erzählt die Bruchsalerin. Sie sei entsetzt gewesen. „Weder in der Schule noch sonst irgendwo, hatte ich davon gehört“, und das obwohl sie sich sehr für Geschichte interessiert.

Da seien über Jahre hinweg mehr als 1500 Menschen gedemütigt, gequält und ermordet worden und man wisse nichts davon. „Man muss sich dem stellen, dass dort wo man lebt, Unrecht geschehen ist“, findet Tara. Dass es vor Ort keine Informationen über diese Geschichte gab, hat sie nicht minder entsetzt. Schnell war ihr daher klar, dass sie in ihrer Projektarbeit etwas Sinnvolles für den Verein machen wolle, „nicht die Bücherei neu sortieren oder so“.

Da Führungen in Pandemiezeiten nicht möglich waren, kam sie auf die Idee mit dem Flyer und hat damit beim Verein offene Türen eingerannt. Aus dem Flyer wurde eine 14-seitige Broschüre, die über neun Stationen an der Außenseite des Schlosses entlang führt. Wie viel Arbeit es sein würde, geeignete Bilder auszuwählen und Text in gebotener Kürze und dennoch informativ zu verfassen, sei ihr erst nach und nach klar geworden, erinnert sich Tara, die sich inzwischen im dualen Studium mit „sozialer Arbeit“ beschäftigt.

Heute ist es ein Gefängnis

Das ehemalige, verharmlosend „Bewahrungsanstalt“ genannte KZ ist heute eine Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Bruchsal und kann daher nicht besichtigt werden. Aber auch von außen lassen sich die Lebens- und Leidensumstände der Verschleppten zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur nachvollziehen. An der Vollzugsanstalt vorbei führt ein viel genutzter Rad- und Fußgänger weg. „Die Laufkundschaft gibt es also schon“, freut sich Tara und hofft, dass das Angebot reichlich genutzt wird. Insassen der Vollzugsanstalt haben die Behälter befestigt und pflegen die Anlage um die Gedenkstätte. „Sie werden sich auch um die Befüllung der Boxen kümmern“.

Info

Lernort Kislau, Ettlinger Straße 3a, 76137 Karlsruhe, Telefon 0721 82101070, E-Mail: info@lernort-kislau.de, Internet: https://lernort-kislau.de. Dort gibt es weitere Informationen zum Beispiel auch über das mobile Geschichtslabor des Vereins.