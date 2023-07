Das Kundenzentrum des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) am Marktplatz ist ab Februar 2024 dauerhaft zu. Kunden und Kundinnen sollen auf die Zentren am Hauptbahnhof und in der Durlacher Allee ausweichen.

Ziel der Schließung ist es laut Mitteilung, die Fachkräfte von den Serviceschaltern gezielt zusammenzuziehen und dadurch den Fahrgästen in den zwei anderen Kundenzentrenzuverlässige Öffnungszeiten zu bieten.

Wie nahezu alle Branchen spüren auch die Karlsruher Verkehrsgesellschaften den Fachkräftemangel. Mit den Kundenzentrum vor dem Hauptbahnhof und dem in der Durlacher Allee gäbe es zwei Alternativen für alle, die eine Abo-Beratung wünschen oder Fahrkarten kaufen möchten. Diese Anlaufpunkte im Süden und Osten der Stadt sind mit nahezu allen Linien erreichbar. Weitere KVV-Kundenzentren befinden sich in der Region am Ettlinger Stadtbahnhof, in Rastatt, Baden- Baden und in Bruchsal. Am Marktplatz wird weiterhin ein Fahrkartenkauf an den Automaten in der unterirdischen Haltestelle möglich sein.

Durch den Wegfall des Kundenzentrums sei laut Oberbürgermeister Frank Mentrup in den Räumlichkeiten des Weinbrennnerhauses am Marktplatz eine gastronomische Nutzung mit Außenfläche denkbar.