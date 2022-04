Vor wenigen Wochen wurde die 9-Euro-Monatskarte angekündigt. Deutschlandweit sollen Menschen vom 1. Juni bis 31. August für monatlich 9 Euro den Nahverkehr nutzen können – mit einem eigens dafür entstehenden Ticket.

Auch für den Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) kam die Ankündigung überraschend. Nach diversen Gesprächen zwischen Politik, Interessensverbänden und den Verkehrsunternehmen stehen die Eckpfeiler für das Angebot fest, wie es in einer Mitteilung heißt. In den Fachbereichen Tarif, Marketing, Abo und Kundenservice werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die sich Stück für Stück konkretisierenden Infos von Bundesseite für die Fahrgäste im Verbund umzusetzen. „Das ist eine große Herausforderung, denn in der Regel dauert die Einführung eines neuen Fahrkartenprodukts viele Monate. Wir setzen alles daran, sowohl unseren treuen Abokunden als auch allen Gelegenheitsfahrgästen die Nutzung dieser vom Bund finanzierten Sonderaktion zu ermöglichen“, so KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon.

Ticket soll in Bahnen, Bussen und Zügen gültig sein

Fest steht bisher, das es die 9-Euro-Monatskarte bundeseinheitlich vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 geben soll. Sie gilt nur für diese Monate, gleitende Zeiträume sind nicht vorgesehen. Der Einstieg und Kauf des speziellen Tickets ist in diesem Zeitraum jederzeit möglich. Wer sich also beispielsweise am 8. Juni eine 9-Euro-Monatskarte kauft, kann damit den restlichen Juni über fahren. Im Juli muss bei Bedarf ein neues Ticket gekauft werden. Die Karte kostet 9 Euro pro Kalendermonat - also 9 Euro für Juni, 9 Euro für Juli und 9 Euro für August.

Das Ticket gilt für den Nahverkehr in ganz Deutschland in Stadtbahnen, Straßenbahnen, Regionalzügen und Bussen. Der Fernverkehr kann nicht genutzt werden. Der KVV macht darauf aufmerksam, dass Abonnenten nichts weiter tun müssen. Sie behalten ihren bestehenden Vertrag und der KVV regelt die Umsetzung des Angebots. Die Abokarte gilt dann automatisch deutschlandweit als 9-Euro-Monatskarte.

Das Sonderticket kann ab Ende Mai gekauft werden. Aktuell werden noch offene Fragen geklärt und die Vertriebswege vorbereitet, wie der KVV mitteilt. Das Ticket soll dann voraussichtlich über die KVV-Kundenzentren, die Fahrkartenautomaten an den Haltestellen und online über den Webshop verkauft werden. Weitere Vertriebskanäle werden aktuell geprüft. Die 9-Euro-Monatskarte kann auch an den Automaten der Deutschen Bahn, in den DB-Reisezentren und den Reisezentren der anderen Eisenbahnen erworben werden. Es ist auch möglich, eine 9-Euro-Monatskarte in anderen deutschen Städten außerhalb des KVV-Gebiets zu kaufen. Da es sich um ein bundesweit gültiges Ticket handelt, spielt der Ort, an dem es gekauft wird, keine Rolle.

Kein extra Kinder-Ticket geplant

Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos. Kinder ab 6 Jahren zahlen wie alle Nutzer 9 Euro pro Kalendermonat für den Nahverkehr in ganz Deutschland. Es gibt bei diesem Sonderangebot kein extra Kinderticket und die Fahrkarte ist personenbezogen, also auf den Namen einer Person ausgestellt. Alle Fahrkarten können wie bisher auch vor Fahrtantritt oder nach den geltenden Bestimmungen erstattet oder umgetauscht werden. Wird bei einem Umtausch eine 9-Euro-Monatskarte gekauft, entfällt die Erstattungsgebühr.